Uomini e Donne, Nilufar furiosa: “Giordano cornuto”? La Addati sbotta (Video)

Uomini e Donne, Nilufar Addati difende il fidanzato: “Giordano cornuto”? L’ex tronista perde la pazienza e si sfoga

Serata di studio interrotta a causa di un battibecco accesso con un utente: è questo quello che è successo ieri a Nilufar Addati. A raccontare bene la vicenza è stata l’ex tronista di Uomini e Donne in persona sui social. Su Instagram stories Nilufar, visibilmente infastidita, ha dichiarato di aver discusso con una signora per via di alcune affermazioni poco carine fatte da quest’ultima nei confronti del suo fidanzato. La donna in questione parrebbe aver dato a Giordano Mazzocchi del “Cornuto”, “Antipatico” e “Paesano”, scatenando l’ira della Addati. Queste parole, di fatto, hanno attirato l’attenzione di Nilufar la quale, a sua volta, prima ha risposto alla signora nei commenti e poi ha pubblicato diverse stories parlando della questione.

“Io sono sconvolta” ha affermato Nilufar “Mi domando cosa ci faccia su Instagram una nonna, che nel nickname ha proprio scritto nonna quindi è una nonna a tutti gli effetti, a commentare negativamente una persona che non gli ha fatto niente sostanzialmente”. La Addati, a tal proposito, ha poi aggiunto: “Per quale motivo una nonna ha bisogno di stare su Instagram e scrivere cose negative e cattive sotto il profilo di una persona che non conosce, di cui non sa nulla? Non sarebbe bello invece avere i social per seguire i nipoti, seguire la famiglia, guardare ricette, news e cose carine, piuttosto che sfogare frustrazione nella maniera più cattiva qui? Io lo trovo di un triste infinito”.

Uomini e Donne, Nilufar e Giordano sempre più felici: la vita di coppia dopo Temptation Island Vip

La partecipazione di Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip è riuscita a far superare definitivamente ai due i problemi di coppia che avevano messo a dura prova il loro rapporto dopo Uomini e Donne. Entrambi hanno più volte dichiarato di essere usciti più forti da quest’esperienza televisiva e di essere, ad oggi, più innamorati che mai.