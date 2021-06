Ginevra Pisani è nel cast de Il Pranzo è Servito! I suoi fan avevano già intuito che ci fosse un nuovo progetto in televisione, ma non avevano immaginato una promozione simile. Partita come corteggiatrice a Uomini e Donne, Ginevra è riapparsa in tv come Professoressa dell’Eredità, storico quiz di Rai Uno. Il conduttore delle ultime stagioni è Flavio Insinna, che dopo aver passato il testimone a Reazione a Catena è pronto a riportare in televisione un amatissimo programma Rai del passato. Lunedì 28 maggio inizia Il Pranzo è Servito, lui ne sarà il conduttore e non sarà di certo solo.

Accanto a Insinna ci sarà proprio Ginevra Pisani, che evidentemente è piaciuta e sta piacendo molto nelle puntate de L’Eredità tanto da essere scelta anche per Il Pranzo è Servito. Ha tenuto il segreto per diverso tempo, non potendolo condividere con i fan fino al momento in cui non sarebbe stato ufficiale. Poi è arrivato lo spot in televisione in cui lei è con Flavio Insinna nello studio de Il Pranzo è Servito e quindi ha potuto scrivere un messaggio sul suo profilo Instagram.

“Finalmente posso dirvelo”, ha scritto annunciando che da lunedì 28 giugno sarà di nuovo in televisione su Rai Uno. Il programma andrà in onda alle 14, subito dopo il TG1, e proprio l’orario è argomento di scherzo nella pubblicità che annuncia il ritorno in tv del programma. Un programma di cui Ginevra riconosce l’importanza e per questo non ha nascosto la forte emozione di essere nel cast:

“È un programma che ha fatto la storia della tv ed io sono onorata di poter accompagnare Flavio Insinna in questo meraviglioso viaggio che ci aspetta. Mentre scrivo queste parole mi commuovo, però sono lacrime di gioia. Ho bisogno di tutto il vostro affetto e supporto, ora più che mai”

Insomma, il sogno di fare tv non è irraggiungibile per la giovane di Napoli e la gavetta in casa Rai sta proseguendo come dovrebbe. Non sarebbe la prima Professoressa a fare carriera, d’altronde. Un esempio è Roberta Morise, che dall’Eredità è passata a I Migliori Anni, sempre con Carlo Conti, per poi diventare conduttrice per Easy Driver e I Fatti Vostri. Non resta che aspettare lunedì 28 giugno per scoprire come se la caverà Ginevra Pisani con Insinna a Il Pranzo è Servito: i suoi fan di certo non vedono l’ora!