Uomini e Donne: cosa è successo tra Ginevra e Claudio? Lei si sfoga

Uomini e Donne, cosa è successo a Riccione tra Ginevra e Claudio? Lo sfogo di lei dopo il rientro a casa insospettisce

Qualche giorno fa Ginevra Pisani aveva annunciato sui social che si sarebbe recata a Riccione nel week end. Nella città dove aveva vissuto insieme a Claudio D’angelo l’ex corteggiatrice si sarebbe recata per recuperare le ultime cose lasciate a casa di lui (un tempo loro). La napoletana e l’ex tronista di Uomini e Donne si sono detti addio dopo circa due anni di amore (e convivenza) e, come entrambi hanno raccontato in più occasioni, per loro non è stato facile voltare pagina e lasciarsi tutto alle spalle. A decidere di chiudere la relazione, stando a quanto emerso negli ultimi mesi, pare sia stata proprio Ginevra. Claudio, invece, avrebbe dato alla loro storia una seconda possibilità. La Pisani, però, non ha mai dato modo ai fan di pensare ad un possibile ritorno di fiamma (anche se l’ex tronista ha più volte dichiarato, persino recentemente, di essere ancora innamorato di lei). Qualcosa, però, deve essere successa nelle ultime ore.

L’ex corteggiatrice che, come anticipato sopra, si è recata in questi giorni a Riccione, al ritorno a casa ha pubblicato un messaggio sui social che ha molto insospettito i suoi follower. Ginevra, sempre apparsa decisa nel non voler ritornare sui suoi passi, su Instagram stories stamattina ha scritto: “Una parte del mio cuore sarà sempre tuo”. Certo è che questo suo sfogo, coincidente con il suo ritorno a Napoli da Riccione, fa molto pensare. Ginevra avrà probabilmente rivisto Claudio (dato che è andata nel suo appartamento per riprendere le ultime cose lasciate lì). Queste sue parole, oggi, sono rivolte a lui? La sua è semplice nostalgia o si tratta di un ripensamento?

Uomini e Donne: ritorno di fiamma tra Ginevra Pisani e Claudio D’Angelo? Si riaccendono le speranze dei fan

I fan che seguono Ginevra e Claudio dai tempi di Uomini e Donne, e che sempre hanno fatto il tifo per loro, sperano ancora oggi di veder ritornare insieme la coppia. L’ultimo gesto dell’ex corteggiatrice, inevitabilmente, ha riacceso le loro speranze. A noi, tuttavia, ci sembra troppo presto per dare per scontato – già adesso – un possibile ritorno di fiamma. Quello di Ginevra, in fondo, potrebbe essere anche un messaggio di addio. Per capirne di più, dunque, non ci resta che aspettare.