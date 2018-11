Uomini e Donne, Gianni scrive a Ursula dopo il ballo: la reazione di Sossio

Uomini e Donne, Gianni Sperti scrive a Ursula dopo il ballo insieme al Trono Over : la reazione di Sossio

Nell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne abbiamo visto Ursula Bennardo e Sossio Aruta scontrarsi in una gara di ballo al ritmo latino. A “sfidare” Sossio, in realtà, è stato Gianni Sperti che, a sua volta, ha scelto Ursula come compagna di ballo. La sintonia che l’opinionista e la dama del parterre femminile hanno mostrato di avere, però, oltre che conquistare il pubblico ha, probabilmente, stupito anche loro. Nelle ultime ore, per esempio, Ursula ha condiviso su Instagram uno stralcio di video della sua bachata insieme a Gianni, ricevendo numerosi like e commenti positivi da parte degli utenti. Tra questi c’era anche quello di Gianni Sperti che al suo post ha risposto scrivendo: “Se sensualissima”.

La Bennardo, sempre sotto il suo video, ha risposto a Gianni commentando: “Grazie, non posso non dire anche tu”. La reazione di Sossio a tutto ciò? Non è tardata ad arrivare. Aruta, Pur non intervenendo direttamente in questo scambio di battute, ha proprio qualche minuto fa pubblicato lo stesso video di Ursula sul suo profilo Instagram, accompagnando il tutto con la seguente frase: “Arriverà quel giorno in cui torneremo a ballare ancora insieme?”. La posizione del cavaliere, dunque, sembra oggi diversa da quella di qualche giorno fa quando, sui social scriveva: “Pensavo fosse amore invece eri un calesse!”

Uomini e Donne Trono Over, Sossio cambia idea: Aruta pronto a riconquistare Ursula Bennardo?

Le intenzioni di Sossio nei confronti di Ursula, ancora una volta, sembrano essere oggi cambiare. Dopo l’attacco sui social di qualche giorno fa (tramite un post cancellato poi dal cavaliere), adesso Aruta ha lanciato di nuovo un chiaro messaggio alla sua ex. La voglia di ricominciare, quindi, c’è ancora. Ma per Ursula sarà lo stesso? Staremo a vedere.