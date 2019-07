Uomini e Donne, Gianni Sperti: “Sarò durissimo”, poi elogia Andrea e Natalia

Uomini e Donne, Gianni Sperti più duro: l’opinionista sarà molto più severo con i partecipanti

Gianni Sperti anticipa che nella prossima edizione di Uomini e Donne sarà una persona più severa. Il motivo? Sembra proprio che quanto accaduto nell’ultimo periodo non sia per nulla stato apprezzato dall’opinionista. Nel corso della sua intervista su Uomini e Donne Magazine, Gianni spiega di voler sistemare alcune questioni che non l’hanno convinto questa estate. In particolare, il ballerino confessa di voler ricevere qualche spiegazione. Già lo scorso anno l’opinionista aveva dichiarato di essere pronto a tenere sotto controllo i partecipanti, al fine di evitare qualunque caso di scorrettezza. Dopo quanto accaduto con Sara Affi Fella, pure i telespettatori si mostrano da tempo abbastanza dubbiosi su tronisti e corteggiatori che prendono parte al programma. Non solo, anche al Trono Over è capitato, durante la passata stagione, di assistere a forti polemiche riguardanti presunte irregolarità. Stiamo parlando ad esempio di Gian Battista, il quale è stato accusato di aver usato la trasmissione per raggiungere una certa notorietà.

Gianni non ci sta e così anticipa che nella prossima edizione il suo atteggiamento sarà ancora più duro. “Devo sistemare un po’ di pratiche che non mi hanno convinto quest’estate. Ho bisogno di ricevere qualche spiegazione”, dichiara Sperti nel corso dell’intervista. “Sarò ancora più severo con chi gioca con le persone e con chi le usa per i propri comodi. In quei casi, in quelle situazioni sarò durissimo”, conclude l’opinionista, quando gli viene chiesto cosa dobbiamo aspettarci da lui nella prossima edizione. Attualmente Gianni si sta godendo la sua vacanza in India, dopo aver intrapreso un viaggio a Londra con sua nipote. Tra i due Troni sicuramente sente di più la mancanza di quello Over, dove non mancavano battibecchi e litigi.

Uomini e Donne, Gianni Sperti ricorda i battibecchi tra Andrea e Natalia

Ma non solo il Trono Over, anche quello Classico riesce a regalare all’opinionista momenti forti: “Del trono giovani mi mancano i litigi e le gelosie di quando provano dei sentimenti, ad esempio i battibecchi tra Andrea e Natalia erano passionali e sottolineavano l’amore vero”. Non ci resta che attendere ora la prossima edizione dei due Troni, mentre nella giornata di oggi, ricordiamo, usciranno finalmente i filmati riguardanti i racconti di Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglia e Manuel Galiano.