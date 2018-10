Uomini e Donne: Gianni Sperti lancia una frecciatina a Mara Fasone sui social

Uomini e Donne, Gianni Sperti ancora contro Mara Fasone: la frecciatina sui social

Che Gianni Sperti non nutra una particolare simpatia nei confronti della tronista Mara Fasone si è chiaramente visto nelle ultime puntate di Uomini e Donne. L’opinionista di Maria De Filippi, nelle recenti puntate del Trono Classico, ha infatti chiaramente affermato di non vedere di buon occhio alcuni atteggiamenti della siciliana. Alle critiche di Gianni, però, Mara ha risposto duramente in più occasioni, attirando in questo modo anche antipatie tra il pubblico in studio e quello da casa. Dopo lo scontro avvenuto negli studi di Uomini e Donne, però, Gianni Sperti non si è fermato e, sui social, ha rincarato la dose, lanciando quella che ha molti è parsa una chiara frecciatina nei confronti di Mara.

Gianni Sperti, qualche ora fa, ha condiviso su Instagram un fermo immagine della puntata del Trono Classico andata in onda ieri. Nella foto si vede chiaramente lui che guarda in maniera perplessa la tronista. L’opinionista, come se la sua stories non fosse già eloquente di per sé, ha scelto inoltre di accompagnare il tutto con una frase, scrivendo: “Questa foto parla da sola”. Gianni, quindi, ha chiaramente ribadito in questo modo la sua posizione nei confronti di Mara. I due riusciranno mai a trovare un punto di incontro? Intanto il pubblico da casa, stando ai commenti lasciati su Twitter, Instagram e Facebook, sembra decisamente pensarla come Sperti.

Uomini e Donne anticipazioni, Mara Fasone sotto accusa: una segnalazione in studio mette nei guai la tronista

Durante le ultime registrazioni di Uomini e Donne, come emerso dalle prime anticipazioni uscite, Mara Fasone ha dovuto rispondere a pesanti accuse mosse nei suoi confronti in trasmissione. I genitori della tronista, a quanto pare, sarebbero ancora in contatto con il suo ex fidanzato e questo, soprattutto dopo quanto successo con Sara Affi Fella, non è stato visto di buon occhio. Lei, però, dal canto suo ha ribadito di considerare chiusa completamente la sua precedente relazione.