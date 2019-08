Uomini e Donne, Gianni Sperti rivela: “È questo il posto segreto”

Gianni Sperti, il viaggio dell’opinionista dopo Uomini e Donne

Il viaggio di Gianni Sperti in India sembra stia dando parecchie soddisfazioni all’opinionista di Uomini e Donne che tra non molto tornerà negli Studi Elios per registrare le nuove puntate della trasmissione di Canale 5. Sperti ha già condiviso molti scatti di questa sua esperienza e sembra davvero felice non solo di averla vissuta ma anche di averla condivisa, e di condividerla ancora oggi, con i suoi fan e con il pubblico del programma. Lo dimostra l’ultimo post che lo ritrae al Taj Mahal, un mausoleo costruito nel 1632 dall’imperatore Shah Jahan in ricordo della moglie preferita Arjumand Banu Begum: è un posto bellissimo – come potete ben vedere anche nei vari approfondimenti pubblicati su YouTube – che si trova precisamente ad Agra, in India settentrionale.

Uomini e Donne, Gianni Sperti rivela: “Posto segreto”

“È questo – così Gianni si è rivolto ai suoi fan Instagram – il posto segreto di cui vi parlavo nei post precedenti. Non tutti lo conoscono e da qui si può ammirare il Taj Mahal al tramonto. Ho voluto immortalare questo spettacolo a modo mio”; difatti Sperti nella foto è in posa da ballerino e sembra essere davvero un tutt’uno con la natura che lo circonda. Tantissimi gli apprezzamenti di chi lo segue, e non immeritatamente visto che lo scatto è suggestivo poiché riprende sullo sfondo e in primo piano strutture e paesaggi che lasciano senza fiato.

Le ultime news su Uomini e Donne

Tra non molto comunque Gianni dovrà tornare a Roma – non che la nostra capitale offra paesaggi meno belli, come del resto gran parte delle città italiane – e lì dovrà rinunciare alla pace e alla tranquillità in cui è vissuto per tutto questo tempo in India: inizieranno le prime discussioni con i tronisti, con le corteggiatrici e con la sua amica Tina Cipollari che già qualche tempo fa lo prese in giro simpaticamente dopo aver visto una foto che aveva pubblicato. I tronisti? Noi puntiamo su Antonio Morriconi, Javier Martinez, Giulio Raselli e Klaudia Poznańska; staremo a vedere se avremo ragione oppure no.