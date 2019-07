Uomini e Donne gossip, Gianni felice in India conosce lui: Tina scoppia a ridere

Gossip Uomini e Donne, Gianni Sperti felice in India

Le vacanze in India sembrano essere state particolarmente illuminanti per Gianni Sperti che infatti ha voluto condividere quest’esperienza con tutti i suoi fan pubblicando un bel post su Instagram. L’opinionista di Uomini e Donne ha parlato proprio della sua immersione nel Gange e ha inoltre confessato di aver conosciuto una persona speciale, che è la stessa tra l’altro che gli ha scattato la foto pubblicata sul social network di Mark Zuckerberg. Ovviamente non poteva mancare il commento ironico di Tina Cipollari che non appena notato lo scatto ha preso in giro il suo collega e amico. Ma veniamo al dunque.

Uomini e Donne gossip, Gianni nel Gange: “In questo viaggio ho conosciuto un nuovo amico”

“Migliaia di persone – queste le parole di Gianni – si immergono nel Gange, si lavano con l’acqua di questo fiume a loro sacro, ho anche visto gente che lavava i panni sulla riva del fiume, li cospargevano di detersivo sbattendoli sul pavimento e poi li sciacquavano. La scena più emozionante – ha aggiunto poi l’opinionista – resta quella della candela che delicatamente appoggiano sull’acqua, un omaggio al fiume sacro. Così mi sono fatto coraggio, superando i miei limiti mi sono completamente immerso nel Gange ed anche io gli ho affidato la mia candela dandogli un mio personale significato. In questo viaggio – così ha concluso il post che trovate alla fine di quest’articolo – ho conosciuto un nuovo amico che ha scattato questa bellissima foto. Grazie Alex #giannisperti #gange #india #nolimits”.

Tina Cipollari scoppia a ridere: “Purificati bene”

“Purificati bene” – queste le parole di Tina, a cui poi ha aggiunto una raffica di frasi con tanto di risate alla fine: “Non ce la posso fare” e poi ancora “In queste acque cristalline”; ovviamente non poteva mancare la risposta di Gianni che ha commentato quel “Purificati bene” con un “Più che altro mi sto disintossicando” che fa chiaramente riferimento alle loro discussioni a Uomini e Donne. E anche quest’anno il divertimento sarà assicurato! Vi lasciamo al post: