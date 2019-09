Uomini e Donne, Gianni Sperti: come lo aiutò Maria, replica alla Barale

Gianni Sperti si svela: il racconto sulla sua prima puntata a Uomini e Donne spiazza

A Uomini e Donne, Gianni Sperti approdò nell’anno 2001. Sono passati 18 anni da quando il ballerino entrava nello studio del noto programma per poi restarci come opinionista. Non amava parlare in pubblico, fino a quando Maria De Filippi non gli offrì questa grande opportunità. Nel corso di un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine, proprio su questo periodo, Gianni fa una rivelazione davvero inaspettata. Ebbene il primo giorno per Sperti fu indimenticabile. Fu invitato come ospite dalla conduttrice, proprio durante un periodo tragico per lui. Di questo, lui stesso ammette che ne parlerà nel dettaglio attraverso un libro. Ma rivela comunque cosa è accaduto, quando doveva presentarsi nello studio. La sera prima di questa sua tanto attesa prima puntata era uscito con i suoi amici e aveva bevuto un po’ troppo. Per tale motivo, non si sentiva di prendere parte allo show e ne parlò con Maria. La reazione della De Filippi di fronte alle sue parole è rimasta impressa nella sua mente.

“Mi ero un po’ perso”, dichiara Gianni, parlando del “periodo molto tragico” che stava vivendo. “Il primo giorno non mi presentai perché la sera prima ero uscito con gli amici, avevo bevuto troppo e non me la sentivo”, racconta l’opinionista per la prima volta. La sera dello stesso giorno della registrazione a cui non prese parte, Maria stava provando negli studi di C’è posta per te e lui la incontrò per rivelarle la verità. “Non dimenticherò mai il suo sorriso di comprensione mentre mi diceva: ‘non preoccuparti Giannino, vieni domani’”, impossibile per Gianni dimenticare questo momento vissuto con la conduttrice. Il giorno dopo si presentò finalmente per la sua prima puntata e per lui “fu un’emozione indimenticabile”. Da quel giorno non si assentò mai, in quanto piano piano riuscì a riprendere in mano la sua vita. Proprio in questo modo, Maria riuscì a riportarlo sulla retta via, dandogli questa grande opportunità.

Gianni Sperti replica a Paola Barale: bellissimo ricordo dell’ex moglie

Nel corso della sua intervista, Gianni replica all’ex moglie Paola Barale. Quest’ultima, ospite nel programma Maurizio Costanzo Show, ha fatto qualche battuta proprio su Sperti, il quale non sembra essersela presa, anzi. “Paola ha risposto in maniera ironica ed è stata bravissima come sempre. Mi piace pensare che la battuta sulle sopracciglia l’abbia fatta con l’ironia che la contraddistingue”, dichiara Gianni. L’opinionista ammette di avere un bellissimo ricordo della sua ex moglie, che definisce “autoronica e divertente”.

Uomini e Donne, Gianni Sperti su nuovi ed ex partecipanti

Sono 18 anni che Gianni si trova nello studio di Uomini e Donne, sia per il Trono Classico che per il Trono Over. Ma quali sono i partecipanti che l’hanno più colpita? Durante questa nuova edizione, ammette di sentirsi più vicino ad Alessandro e Sara. Ricordiamo che quest’ultima, proprio ieri, ha lasciato il Trono. Per quanto riguarda le vecchie stagioni, non può dimenticarsi di Costantino Vitagliano, iuseppe Lago, Serena Enardu, Teresanna Pugliese, Frasncesco Monte e Lorenzo Riccardi. Ma chi l’ha fatto davvero ridere è Giorgio Alfieri. All’interno del Trono Over tra le coppie, per lui, più belle ci sono Ida e Riccardo, ma anche Sossio e Ursula.