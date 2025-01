Uomini e Donne, Gianmarco tronista: arriva l’avvertimento di Maria

Arriva il momento di assistere al momento in cui Gianmarco Steri diventa tronista a Uomini e Donne. Dopo aver scoperto di non essere la scelta di Martina De Ioannon, l’ex corteggiatore si è recato dietro le quinte con un messaggio che Maria De Filippi gli aveva consegnato per rispondere alla sua lettera. Oggi Gianmarco legge il biglietto e lì la conduttrice gli chiede di sedere sul Trono. Steri torna così in studio e ringrazia Maria. Si siede sul Trono e ammette che pensava a un altro tipo di finale.

“L’ho capito quando ho letto la lettera, che pensavi di essere scelto”, afferma De Filippi. Mentre Martina si gode la sua relazione con Ciro Solimeno e risponde alle critiche dopo l’intervista a Verissimo, ecco che Gianmarco diventa tronista. Tanti applausi per l’ex corteggiatore, apprezzatissimo da tutti. Infatti, le anticipazioni rivelano che per lui c’è stato un record di chiamate da parte di ragazze che vorrebbero conoscerlo. Il pubblico è stato accontentato, visto che sognava sia un bel finale per Martina e Ciro e sia un nuovo inizio per Gianmarco. De Filippi, però, ci tiene ad avvisarlo: “Guarda che non è facile fare il tronista, ti avviso!”.

In effetti, può sembrare semplice, ma non è facile portare avanti questo tipo di percorso, completamente diverso da quello di corteggiatore.

Uomini e Donne: tra gli Over ancora litigi e nuove conoscenze

La puntata di oggi, 27 gennaio 2025, parte da dove si è conclusa quella di venerdì scorso, ovvero da Barbara De Santi. Vincenzo la accusa di essere una doppia faccia. Intanto, Maurizio L dice di aver cambiato idea sulla dama e di voler conoscere Francesca. Con entrambi Barbara aveva dichiarato che non le è scattato nulla. Pertanto, Gianni e Tina ritengono che i due cavalieri abbiano fatto bene a tirarsi indietro. Alessio Pili Stella prende la palla al balzo per attaccare Francesca, che accetta di conoscere Maurizio.

Il cavaliere, che ha chiuso con la dama in modo turbolento, ritiene che lei sia una “bugiarda” e “voltafaccia”. Francesca se ne resta in silenzio e Maria De Filippi le chiede di intervenire di fronte a queste accuse. La dama, però, con eleganza fa notare che questo è proprio ciò che Alessio vorrebbe. “Per me è deceduto”, tuona Francesca, ricevendo gli applausi da tutti. Pili Stella non si ferma, ma continua ad accusare la dama di essere una persona falsa.

La puntata di UeD va avanti con Claudia D’Agostino e Giorgio. Da poco la dama ha voltato pagina, dopo la fine della sua turbolenta conoscenza con Diego Tavani, che ha deciso di lasciare il programma. Il pubblico si è sempre schierato dalla parte di lui, che però ha preferito lasciare la sua postazione. Invece, Claudia ha scelto di andare avanti e oggi dice che per lei Diego non esiste più.

Infatti, la D’Agostino racconta che c’è già stato un bacio molto passionale con Giorgio. Per lei arriva un altro signore, Mauro, pronto a conoscerla. Claudia, però, non intende avviare questa conoscenza. Si passa poi a Diego (il nuovo cavaliere di questa edizione) che decide di dare l’esclusiva a Sabrina.