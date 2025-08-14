Uomini e Donne, Gianmarco e Cristina rompono il silenzio: la replica sulla rottura

Da giorni ormai si parla di crisi per Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, anzi di rottura. C’è chi si diceva certo che fosse arrivato l’addio per questa coppia di Uomini e Donne. Ora a dare una risposta ci pensano proprio i due diretti interessati. Dopo giorni di silenzio e supposizioni, ecco finalmente si espongono, senza commentare direttamente i rumor che riguardano la presunta rottura. La verità è che sembra proprio non esserci mai stata l’intenzione di chiudere questa relazione.

Infatti, la replica dei due ex protagonisti del Trono Classico dimostra che tutto procede per il meglio. Ma prima ancora di arrivare a questa svolta importante, erano arrivate alcune conferme che tutto procede bene, tramite alcuni avvistamenti. Su TikTok, un fan ha condiviso un video che li ritrae a Paestum, dove dimostrano di non essere affatto in crisi. In effetti, è possibile vederli mentre passeggiano mano per la mano nel centro della città.

Non solo, in queste ore, Deianira Marzano ha condiviso due scatti che ritraggono la coppia sempre a Paestum, felici e spensierati. Gianmarco e Cristina non si sono lasciati dopo Uomini e Donne e tutt’ora formano una coppia. E arriva anche una conferma ufficiale, la loro. La coppia ha deciso, dopo giorni di gossip e speculazioni, di smentire le voci di rottura. In particolare, a farlo ci pensa l’ex corteggiatrice, ha condiviso sulle Stories di Instagram un video in cui riprende Steri.

In questo filmato, la Ferrara chiama Gianmarco “amore” e scherza sulle condizioni dei suoi capelli. Appena uscito dalla doccia, avvolto in un’asciugamano, l’ex tronista appare con una capigliatura disordinata, che a detta di Cristina lo renderebbe uguale a Goku, il protagonista di Dragonball. Inoltre, entrambi nelle scorse ore hanno condiviso la stessa foto del tramonto di ieri. Dunque, tutto va a gonfie vele, almeno questo è ciò che si evince oggi.

Non si sa se effettivamente ci sia stata una piccola crisi, ora superata, tra Gianmarco e Cristina, che si sono scelti a Uomini e Donne nei mesi scorsi, dopo un lungo percorso. Fatto sta che non c’è stata una rottura definitiva e che chi crede in questa love story può continuare a farlo.