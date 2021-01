Uomini e Donne, Gianluca ha risentito Gabriella: news anche su Dalila

Dopo Uomini e Donne Gianluca De Matteis ha risentito Gabriella Maglione e Dalila Salvador? A dare una risposta ci pensa lo stesso ex tronista attraverso le Storie di Instagram. Rispondendo alla domanda di un fan, Gianluca fa sapere di aver sentito sia Gabriella che Dalila. Che tipo di conversazione ci sarà stata tra loro? Ora, chiaramente, da parte del pubblico c’è molta curiosità, in quanto De Matteis non vuole entrare nel dettaglio, tanto che risponde con un semplice ‘sì’. Entrambe hanno lasciato il programma dopo aver avuto una brevissima conoscenza con l’ex tronista. Inaspettata è stata la decisione presa dalla Maglione, la quale aveva ammesso di non provare più alcuna emozione stando con il romano. Per tale motivo, ha scelto di lasciare il programma.

Più volte l’ex tronista ha provato a convincere la ragazza a tornare sui suoi passi, ma senza ottenere il risultato sperato. I fan hanno sempre tifato per Gianluca e Gabriella. Infatti, quando l’ex corteggiatrice ha abbandonato la trasmissione i fan sono rimasti abbastanza delusi. In molti avrebbero voluto vedere i due proseguire la loro conoscenza. Non si è conclusa bene la frequentazione, ma quando Gianluca ha abbandonato il trono, Gabriella ha espresso parole positive.

L’ex corteggiatrice si aspettava che De Matteis prima o poi avrebbe preso questa decisione. Non solo, a detta sua avrebbe fatto bene a lasciare il programma, restando “sincero fino alla fine”. Al momento, non si sa chi tra Gianluca o Gabriella abbia fatto il primo passo. L’ex corteggiatrice potrebbe aver deciso di inviare un messaggio di affetto all’ex tronista, proprio perché si sono conosciuti all’interno del programma. Stessa cosa potrebbe aver fatto Dalila, la quale sembrava davvero presa da De Matteis. Tra loro, però, pare non sia mai scattata la scintilla.

Oppure Gianluca potrebbe aver pensato di scrivere a entrambe per avere un chiarimento. Ovviamente, qualora ci fosse qualcosa di più, i diretti interessati lo faranno sapere. Intanto, De Matteis ammette di essere ancora alla ricerca dell’amore. Non dà una risposta positiva su Lucrezia Comanducci, la quale è tornata nel programma per riprendere la conoscenza con Armando Incarnato. Inizialmente si trovava tra le corteggiatrici di Gianluca, il quale conferma che il suo carattere non gli piaceva.