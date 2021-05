Uomini e Donne, Gianluca De Matteis incidente: come sta l’ex tronista

L’ex volto del dating sentimentale della De Filippi ha avuto un incidente in moto: cosa è successo e come sta ora

Ha avuto un incidente Gianluca De Matteis. L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato sui social di avere avuto una brutta disavventura mentre era in moto. Per evitare di investire un gatto in curva è finito a terra. Per fortuna solo qualche graffio alla gamba, niente di serio, anche se starà sicuramente a pezzi dal momento che la gamba destra gli fa tanto male. Ha fatto un po’ di danni alla sua moto, “che pa**e!” Dopo l’incidente, Gianluca De Matteis è finito al pronto soccorso. Il fisioterapista ha iniziato ad avvertire alcuni problemi al ginocchio e ha fatto tutti i dovuti accertamenti. Attualmente ha un gonfiore e, con il passare delle ore, sta diventando un po’ difficile camminare per lui. Non ha alcuna frattura, dopo un po’ di riposto tornerà a stare bene e si rimetterà.

Nelle prossime ore, sicuramente, Gianluca tornerà sul suo profilo Instagram ad aggiornare i suoi tanti follower sulle sue condizioni di salute. L’unica preoccupazione rimane il ginocchio gonfio. A dicembre scorso aveva deciso di interrompere la sua avventura a Uomini e Donne. L’ex tronista, durante l’annuncio nello studio del programma di Maria De Filippi, aveva comunicato la sua decisione in lacrime.

A prendere la parola per spiegare al pubblico i motivi per i quali ha deciso di lasciare la poltrona rossa è stata la padrona di casa, spiegando che si è reso conto che non stava costruendo nulla con nessuna delle sue corteggiatrici che aveva incontrato in tre mesi di permanenza. Una scelta che ha valutato in tutti i suoi aspetti e si era detto dispiaciuto perchè ci aveva creduto fin dall’inizio.

Prima di lasciare lo studio non erano mancati i ringraziamenti a Maria De Filippi e alla sua squadra di lavoro. Si era trovato molto bene, ma ha scelto di seguire il suo cuore facendo qualcosa che fosse più in linea con se stesso. L’esperienza, comunque, era stata definita molto soddisfacente.

Gianluca De Matteis vorrebbe entrare nel mondo della recitazione. Una passione, questa, nata qualche anno fa e sulla quale sta lavorando e si sta concentrando in questo periodo. Qualche mese fa aveva annunciato che sta collaborando con Giles Smith su dei progetti che spera vada in porto. Attendiamo maggiori informazioni anche questo.