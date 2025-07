Uomini E Donne, Giada conferma rottura con Marcello. Lui si cancella dai social

Era da un po’ di tempo che si vociferava una crisi tra Giada Rizzi e Marcello Messina, protagonisti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini E Donne. Con una storia pubblicata su Instagram l’ex dama ha confermato la rottura con il cavaliere. Quest’ultimo si sarebbe invece cancellato dal social.

Ha avuto un epilogo negativo la storia d’amore tra Giada Rizzi e Marcello Messina, nata all’interno del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini E Donne. Già ad inizio mese si vociferava una presunta crisi tra i due, confermata qualche ora fa dall’ex dama con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Giada ha difatti ufficializzato la rottura con l’ex cavaliere, senza tuttavia spiegare i motivi del loro allontanamento. L’ex volto del dating show ha sottolineato come non sempre le storie vadano come sperato e come la colpa non sia né sua né di Marcello. Stando a quanto si può leggere, possibile che i due siano rimasti comunque in buoni rapporti.

Rizzi ha aggiunto di aver bisogno di un po’ di tempo per capire, affermando che rimarrà attiva sui social a differenza di Messina. L’ex cavaliere di Uomini E Donne ha deciso di cancellare il proprio profilo su Instagram, così come scritto da Giada. Se si cerca il suo profilo sul social, difatti, il suo account non compare. Da parte di Marcello ancora non ci sono state dichiarazioni in merito alla rottura con la dama.

Di seguito la storia pubblicata da Giada Rizzi su Instagram in merito alla fine della sua relazione:

Giada Rizzi e Marcello Messina si sono conosciuti all’interno del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini E Donne. I due hanno iniziato a frequentarsi all’inizio dell’edizione del 2024, instaurando un rapporto sempre più solido. E’ stato lui a chiedere a Giada di abbandonare il programma insieme. La loro scelta è andata in onda a novembre. Prima di lasciare insieme lo studio della trasmissione, il cavaliere ha letto una poesia scritta per lei e si sono baciati davanti a tutti.