Uomini e Donne, Giacomo non lavorerà con Maria: perché ha rifiutato

Czerny ha deciso di non accettare la proposta lavorativa ricevuta dalla De Filippi quando ha scelto Martina Grado: in programma ora c’è la convivenza

Giacomo Czerny a Uomini e Donne aveva ricevuto un’importante proposta di lavoro da parte di Maria De Filippi. Durante la scelta, la padrona di casa aveva offerto al giovane videomaker di lavorare a Roma all’interno del programma. Aveva detto che ci avrebbe pensato, ma ora in una nuova intervista sul Magazine dedicato alla trasmissione, Giacomo annuncia di aver rifiutato.

Czerny si svela insieme a Martina Grado, con cui la relazione procede a gonfie vele. Entrambi stanno cercando di gestire la distanza, spostandosi non appena hanno tempo libero. Ci hanno riflettuto e sono arrivati alla conclusione che tra settembre e ottobre andranno a vivere insieme. Come punto d’incontro stanno pensando a Milano.

Hanno voglia di viversi questa storia appieno, senza aspettare. Martina fa presente che “la convivenza può sembrare un azzardo”, in quanto stanno insieme da pochi mesi. Per loro sembra sia trascorso molto più e si sono resi conto che “sarebbe più rischioso stare lontani“. Non hanno intenzione di avere “una storiella da adolescenti”, ma molto di più.

Ed ecco che, a questo punto dell’intervista, arriva la domanda diretta a Giacomo sull’offerta di lavoro fatta da Maria De Filippi qualche mese fa. A settembre Czerny non entrerà a far parte del team del programma come videomaker.

“No: forse sbagliando, ho preso la decisione di proseguire il mio lavoro altrove, per seguire altri miei progetti più personali e intimi”

L’ex tronista spiega che gli piacerebbe concentrarsi sui viaggi e i cortometraggi. Proverà “questa strada più incerta”. Ovviamente ci tiene a ringraziare il programma, non solo per l’esperienza che ha vissuto, ma anche per l’opportunità che era pronto a offrirgli.

“Uomini e Donne ha trasformato la mia vita”, confessa Giacomo. Ammette, inoltre, che Martina ha rivoluzionato la sua vita. Pensa di essere stato fortunato, in quanto sta provando delle emozioni che non aveva mai vissuto.

Anche la Grado è felice di come sta proseguendo ora la sua vita, a fianco a Giacomo. “Ha reso tutto migliore”, dichiara in questa nuova intervista l’ex corteggiatrice tanto amata dal pubblico.

Chiaramente, come in tutte le coppie, non mancano le discussioni. Anche loro vivono di alti e bassi. Fortunatamente, si trattano sempre di “confronti costruttivi”. Ora Giacomo e Martina si stanno godendo la loro prima vacanza insieme.

Per dieci giorni affronteranno una vera e propria avventura in Sardegna, sposandosi in camper. Non hanno preparato alcun itinerario e, intanto, i loro fan possono seguire tramite i social i loro spostamenti e i vari aggiornamenti su questa vacanza.

Da parte loro, ammette la Grado, hanno sentito “un incredibile affetto” e, dunque, hanno deciso di renderli partecipi di questo viaggio.