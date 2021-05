Giacomo Czerny ha scelto Martina Grado a Uomini e Donne, lasciando nella delusione più totale Carolina Ronca. La dolce corteggiatrice, arrivata in studio con un lungo abito rosso, è apparsa inizialmente sorridente ed emozionata. Dopo i video dei momenti più belli e delle ultime esterne, è arrivato il momento per Giacomo di fare la sua scelta e la prima a entrare è stata Carolina. Dalla sua espressione, sembra aver intuito subito di non essere la fortunata. Dopo un lungo discorso, Czerny le ha confermato le sue paure, facendole sapere che non è lei la sua scelta.

“A me fa male, questa cosa qua. Io sono stato il primo a crederci, fino in fondo, fino alla fine”, ha confessato Giacomo, davvero dispiaciuto. Carolina non ha reagito affatto bene. Innanzitutto, quando il tronista ha precisato che non l’ha mai presa in giro, la Ronca ha fatto una smorfia. Non è riuscita a trattenere le lacrime e i suoi occhi sono apparsi lucidi, per la forte delusione. Sicuramente Carolina ha sperato fino all’ultimo secondo di essere la scelta di Giacomo.

La Ronca ha spiegato che il tronista avrebbe potuto evitare di farla “sentire sbagliata” per le reazioni che aveva. Non solo, ha fatto anche presente che Giacomo ha fatto di tutto affinché lei mostrasse il suo sentimento. A detta di Carolina, Czerny avrebbe potuto evitare “tante cose” con lei.

“Oggi mi auguro tanta felicità, mi auguro di trovare un amore vero. In un mondo come questo, dove è più importante appare, io sono stata vera”

Giacomo le ha chiesto di non pensare che l’abbia presa in giro durante il loro percorso, ma senza ottenere i risultati sperati. Quando poi le ha cercato un saluto, Carolina si è voltata, ha salutato tutti e ha lasciato lo studio. Czerny, quando la Ronca è andata vita, ha ammesso che tutto ciò che ha provato per lei è stato vero. La vedeva già al suo fianco, sin dalla prima fase del suo percorso. Non pensava ad altro. Con il tempo, però, la situazione piano piano è cambiata.

“Sto davvero male per lei”, ha confessato Giacomo. Il sentimento nei confronti di Martina è cresciuto e lui non ha potuto evitare di fare questa scelta. Qualche giorno fa, dopo la registrazione di Uomini e Donne di questa puntata, Carolina ha condiviso un messaggio sui social, dove ha ricevuto il sostegno da parte di tutti i suoi fan.

“Quello che ho provato con lei è stato qualcosa di unico. Con il tempo le idee cambiano e io mi sentivo in colpa per questo”, ha dichiarato Giacomo, prima di augurare a Carolina tutto il bene. Maria De Filippi, come sempre, ha preso in mano la situazione e ha tentato di rassicurare Czerny: “Sì, ma è normale che all’inizio uno reagisca così…”. Dunque, la padrona di casa ha compreso la reazione di Carolina, che non ha neanche voluto salutare Giacomo. Non è di certo la prima corteggiatrice che ha lasciato lo studio furiosa.