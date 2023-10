Uomini e Donne: Gero spinoso, ma in tendenza. Roberta sbugiarda

Sono Gero Natale e Roberta Di Padua a Uomini e Donne a tenere l’interesse dei telespettatori acceso, durante la nuova puntata. Sebbene il primo annoi molti di loro, inaspettatamente riesce comunque a ritagliarsi un posto da protagonista nel programma, proprio per questo. Infatti, Gero tende ad affascinare il pubblico, in quanto c’è la curiosità di capire cosa gli passa per la testa. Cercano di capirlo anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, sempre più curiosi di scoprire le nuove svolte nel suo percorso nel dating show.

“Ma davvero! Gira un’aria strana dentro questo studio”, così interviene Tina quando scopre che Gero vuole chiudere con Claudia C. dopo solo un’uscita. L’opinionista si riferisce alla ‘rivolta’ contro i cavalieri entrata nel vivo nella puntata andata in onda ieri. Claudia spiega che Gero ha preso la decisione di chiudere la conoscenza quando ha saputo che ha una figlia. “Dice che ha problemi con le donne che hanno un passato”, fa sapere in studio la nuova dama.

Tina prende la palla al balzo per fare ironia su Gero a Uomini e Donne, consigliandogli di andare a trovare una compagna in convento. A questo punto, Natale spiega cosa cerca:

“Non ho detto ‘senza passato’, ma senza un vissuto più importante rispetto al mio. Sì, non vorrei una donna che ha dei figli. Ho avuto 4 relazioni, di cui una durata 9 anni e mezzo. Dopo questa storia, non ho provato più quelle emozioni. Non è facile. Certo, se poi scende una persona che mi prende subito non guardo più niente”

Gianni Sperti cerca di far riflettere il misterioso cavaliere, facendogli notare che “avere un figlio è un valore aggiunto, non una pecca”. L’opinionista crede che Gero abbia dei paletti mentali e che stia mandando avanti questo percorso con razionalità, avendo studiato a tavolino la donna che vorrebbe al suo fianco.

Arriva in studio, intanto, Luna, una donna che vorrebbe conoscerlo. Ebbene neanche questa ragazza riesce a conquistarlo, tanto che decide di non iniziare alcuna conoscenza con lei. Sebbene abbia un carattere abbastanza particola ed enigmatico, Gero conquista la scena. Su Twitter il suo nome è in tendenza ed è ormai un volto di punta di questa nuova edizione.

Uomini e Donne: Roberta Di Padua e i messaggi di Marco

Si passa a Roberta Di Padua, la quale rientra in studio dopo aver recuperato il suo cellulare nei camerini. La dama di Cassino consegna a Gianni il suo smartphone per fargli leggere la conversazione avuta con Marco, smascherandola. Facendo il punto della situazione, quest’ultimo l’ha accusata di essere stata soffocante durante la sua conoscenza. Roberta ha deciso di prendere il cellulare per dimostrare che non è andata così.

E, in effetti, la chat in questione conferma la versione della Di Padua e smentisce quella di Marco. “Bugiardo!”, tuona la dama non appena Gianni finisce di leggere la brevissima conversazione. Tina crede che abbia fatto proprio bene a far leggere il tutto e Gianni accusa un po’ tutti i cavalieri di essere falsi. Marco si scusa con Roberta, ma fa notare che ha avvertito pressione da parte sua per via del periodo che stava vivendo.

Interviene anche Gianluca, che attacca Roberta. La discussione finisce in poco tempo e al centro studio arriva Marco, un altro cavaliere. Quest’ultimo sta conoscendo Jasna, a cui propone di lasciare insieme il programma, facendole portare in studio un bel mazzo di fiori. La dama, però, fa notare che non è tutto così idilliaco.

Intervengono altre dame, con cui Marco ha avuto delle conoscenze e che hanno da ridire sul suo atteggiamento. Tina, però, consiglia a Jasna di lasciar perdere tutto questo e apprezzare il gesto del cavaliere nei suoi confronti. Alla fine, Marco e Jasna lasciano la trasmissione insieme.