Uomini e Donne, gender reveal intimo per Marta Pasqualato (foto)

Poche settimane fa, Marta Pasqualato e il compagno Nicolò Del Mela, hanno annunciato ai loro followers di Instagram di essere in attesa del loro primo figlio. Un annuncio che aveva fatto commuovere molti dei followers della coppia, che avevano gioito con loro per la bella notizia.

Questa mattina, l’ex volto di Uomini e Donne ha voluto rendere partecipi i suoi followers di un’altra tappa molto importante della sua gravidanza: la scoperta del sesso del bebè in arrivo. Con un tenero carosello di immagini che la ritraggono in compagnia del futuro papà, l’ex corteggiatrice ha annunciato ai numerosi followers se diventerà mamma di un maschietto o di una femminuccia.

Fiocco azzurro in casa Pasqualato – Del Mela

Ebbene sì, tra qualche mese l’ex corteggiatrice e il compagno si prepareranno a dare il benvenuto in famiglia a un bel maschietto. Come anticipato, ad annunciarlo ai followers sono stati proprio i futuri genitori, tramite la pubblicazione di un tenero post su Instagram, nel quale si sono ripresi mentre indossavano due pigiami identici e rigorosamente azzurri.

“IT’S A… BABY BOY. Buon Natale dalla nostra piccola famiglia, ieri è stato uno dei giorni più belli della mia vita, un momento solo nostro. Non ci posso credere che presto avremo un piccolo birbante che scorrazzerà per casa. Ho al mio fianco l’uomo migliore del mondo, dopo 5 anni riesce ancora a lasciarmi senza parole“, è stata la didascalia scelta dall’ex corteggiatrice per dare l’annuncio ai suoi followers.

Come sottolineato anche dalla stessa Pasqualato, si è trattato di un gender reveal molto intimo: erano infatti presenti solo i due futuri genitori e nessun altro. Niente festoni, palloncini o spara coriandoli per l’ex corteggiatrice e il compagno che, com’è giusto che sia, hanno voluto vivere questo momento speciale in primis tra di loro, per poi condividere solo in un secondo momento la loro grande gioia con tutti gli altri.

Ma non è finita qui perché, a quanto pare, è stato proprio il futuro papà ad annunciare alla sua compagna quale sarebbe stato il sesso del loro primo figlio, facendole un dono molto particolare e prezioso in occasione del giorno di Natale: un anello con una pietra centrale di colore blu, uno zaffiro per l’esattezza.

L’ex corteggiatrice non ha potuto nascondere l’emozione di fronte a quel regalo speciale, come si può vedere anche dalla story postata sul suo profilo Instagram: un breve filmato nel quale la Pasqualato scarta il presente tra le lacrime di gioia e stupore.

Le reazioni dei fans

Nel giro di pochissimo tempo, il post annuncio della Pasqualato ha fatto letteralmente il pieno di likes e commenti. Molti dei suoi followers più affezionati hanno voluto porgerle i loro migliori auguri ed esprimere la loro felicità per la notizia.

“Finalmente un maschietto! Lo sapevo”, “Ci avevo preso nel sondaggio, auguroni ragazzi” e “Ancora congratulazioni e auguri a voi”, sono solo alcuni dei messaggi ricevuti dai due futuri genitori dopo aver condiviso la bella notizia.

Al momento, i due non si sono ancora espressi sul nome scelto per il bambino, anche perché, probabilmente è ancora molto presto per parlarne. Una cosa però è certa: si apre ufficialmente il toto-nomi per cercare di indovinare quello che i due futuri genitori sceglieranno per il loro bebè.