Uomini e Donne, “Gemma tornerà col naso rifatto”. Tina: “Vai a Lourdes!”

Gemma Galgani di Uomini e Donne vuole rifarsi il naso. Ad assicurarlo il settimanale Nuovo. Stando a quanto si legge sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti pare che la Dama di Torino approfitterà della pausa estiva per migliorare il proprio aspetto in vista del ritorno a settembre alla corte di Maria De Filippi. La 72enne, infatti, non sarà una concorrente del Grande Fratello Vip come qualcuno ha insinuato nei giorni scorsi.

Gemma Galgani resterà a Uomini e Donne, il programma che l’ha resa una star del piccolo schermo. Nonostante siano passati dodici anni dalla prima apparizione nella trasmissione la donna è ancora molto apprezzata da tutta la redazione e dal pubblico. La Galgani non ha smesso di credere nel grande amore e spera di riuscire a trovare un fidanzato dando una rinfrescata al suo volto.

Non è la prima volta che Gemma Galgani cede al fascino del ritocchino estetico. Nel 2016 ha corretto il sorriso davanti a tutta Italia, nello show di Canale 5 condotto da Simona Ventura Selfie-Le cose cambiano. Successivamente, lontano dalle telecamere, ha proseguito con un mini lifting al volto e poi si è regalata labbra più carnose e un decollete più alto e pieno.

Tutti interventi che hanno migliorato l’aspetto di Gemma di Uomini e Donne ma che l’hanno aiutata pure a sentirsi più sicura di sé dopo le innumerevoli delusioni sentimentali. Nonostante l’estenuante ricerca la Galgani non riesce proprio a trovare l’uomo giusto, quello con il quale trascorrere il resto dei suoi giorni in armonia e tranquillità. Archiviate le tante sconfitte Gem ci crede ancora e spera che la prossima stagione televisiva sia quella della svolta…

Tina Cipollari commenta l’ultima indiscrezione su Gemma Galgani

Forte dei suoi tre milioni di telespettatori quotidiani, Uomini e Donne tornerà a settembre su Canale 5. Ci saranno diverse novità e alcune certezze. Il ritorno di Gemma Galgani – sempre alla ricerca del grande amore – e l’antipatia di Tina Cipollari nei suoi confronti.

L’opinionista di Uomini e Donne ha commentato pubblicamente – e in maniera assai pungente – l’indiscrezione del presunto naso rifatto di Gemma Galgani: