Uomini e Donne: Gemma torna in scena, ma Maria la stronca! Franco cade

Franco Fioravanti a Uomini e Donne fa sicutere, mentre Gemma Galgani torna al centro della scena. Il ritorno della dama torinese tra le dinamiche del programma dura davvero pochi minuti. La stessa Maria De Filippi tenta di stroncarla. Andando per ordine, la padrona di casa fa sedere al centro studio Biagio Di Maro e Giacomo. Quest’ultimo ha appena chiuso la conoscenza con Gemma, con una spiegazione che non ha convinto proprio nessuno. Interviene in difesa della famosa dama Veronica Rimondi.

La giovane tronista consiglia alla Galgani di non andare più dietro a uomini che poi non si comportano come tali, facendo anche l’esempio di Franco. Veronica si riferisce all’episodio in cui il professore in pensione aveva dato un bel due di picche a Gemma. Per chi non ricordasse l’accaduto, il cavaliere aveva chiuso la loro frequentazione, ma Gemma non si arrendeva, tanto che aveva preso un treno da Roma e aveva raggiunto la stazione di Tagliacozzo. Qui era rimasta sola, in quanto Franco non si era degnato neppure di raggiungerla.

Pertanto, con grande rammarico, la Galgani era rientrata a casa, senza neanche ricevere una chiamata o un messaggio. Questo atteggiamento di Franco era già stato ampiamente criticato nello studio di UeD e oggi lo riprende Veronica. Di fronte alle parole della tronista, il professore si scalda e dà il peggio di sé! Un momento poco carino, in cui non trattiene offese e risposte presuntuose. Maria De Filippi cerca di farlo ragionare:

“Non è questione di essere uomo, ma di umanità. Almeno un messaggio per sapere se è viva… Io riterrei il comportamento di Gemma anomalo e questo mi darebbe la spinta umana per andare alla stazione e dirle ‘forse non ci siamo capiti’. Che Gemma è Gemma siamo d’accordo, ma chi va sul divano con Gemma sei tu! Poi ognuno rispetta il comportamento degli altri”

Ma Franco sembra non voler neppure ascoltare la conduttrice, tanto che più volte le parla di sopra senza aspettare. Il cavaliere non fa alcun passo indietro, anzi si scontra anche con Gianni Sperti. La padrona di casa tenta di fargli capire che nessuno lo sta giudicando, ma lui non è affatto d’accordo. “Si tratta di un’opinione, allora tutte le opinioni sono un giudizio”, afferma Queen Mary.

“Tu zia Armando fatti la ceretta meglio, si vedono i peli”, Franco cade ancora più in basso quando si rivolge così ad Armando Incarnato. Certo il cavaliere napoletano non è l’esempio di cordialità, ma il professore punta a essere volontariamente offensivo ed è lui stesso a confermarlo, quando Maria glielo fa notare.

“È offensivo e inutile quando lo chiami zia Armanda. Se giochi a provocare è un altro discorso”, dichiara la De Filippi. Inoltre, cerca di farlo riflettere sul fatto che ciò che ha detto Veronica Rimondi è solo un’opinione. “Sto qua ad ascoltare uno che dice zia Armanda fatti la ceretta, ma dove stiamo?!”, risponde la tronista.

A detta di Gianni, Franco offende perché non sarebbe capace a rispondere. “Tu offendi tutti! Ti stai lamentando per un giudizio, quando tu li hai offesi tutti qua nei parterre”, continua l’opinionista. Se fino a qualche settimana fa raccoglieva moltissimi consensi, ora sul web il suo personaggio cade!

Gemma Galgani a UeD torna in scena, ma per poco

Che Gemma sia finita nell’ombra in questi mesi è ormai chiaro a tutti. Ci sono dei sospetti al riguardo e oggi aumentano con la reazione di Maria. La Galgani, innanzitutto, consiglia a Franco di darsi una regolata e ipotizza che lui volesse fare con lei “un esperimento sociale”. Detto ciò, si rivolge a Giacomo, il quale ha confermato alla redazione di aver chiuso la loro conoscenza. La stessa Galgani ha dato questa conferma.

La conduttrice, però, sembra non voler permettere a Gemma di mandare avanti questa discussione, che a quanto pare le risulta inutile: “Avete detto la stessa cosa, perché sta pantomima?!”. Se entrambi hanno già chiarito che la conoscenza è chiusa, perché continuare il discorso? Questa la domanda di Maria, che fino a qualche mese fa lasciava Gemma libera di portare avanti discorsi anche inutili per ore.

Inaspettatamente, Tina Cipollari prende le difese della Galgani. E questo è un altro dettaglio che fa insospettire. L’opinionista accusa Giacomo di non essere mai stato interessato alla dama torinese, sennò non avrebbe chiuso la loro conoscenza solo perché lei non ama andare in moto.

