Nel Trono Over non trova più molto spazio come prima, occupato ormai dalla sua amica Ida Platano: si prenderà un’aspettativa?

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne o si prende una pausa? Ormai nel programma è sempre più ai margini, il suo posto è stato preso da altre Dame. In passato Gemma ha combattuto contro alcuni volti femminili temendo potessero oscurarla, anche agli occhi degli uomini e non solo davanti alle telecamere. Alla fine chi le ha “rubato il posto” è invece una sua amica, che lei ha sempre sostenuto e difeso: Ida Platano è sempre di più la nuova Gemma della trasmissione. Il Trono Over ruota tutto intorno a lei, così come prima ruotava intorno alla Galgani.

Se al centro dello studio è onnipresente Ida e non più Gemma, anche Tina Cipollari ha una nuova nemica. I siparietti con Gemma non ci sono più, adesso Tina litiga con Pinuccia Della Giovanna. Insomma, tutto ciò che prima vedeva la Galgani protagonista oggi ha nuovi volti al suo posto. Tutto sembra favorire una pausa da Uomini e Donne, soprattutto se in ballo ci sono altre proposte. Ed è questo che potrebbe accadere ben presto a uno dei volti storici del Trono Over.

Come riportato da Coming Soon, Gemma Galgani potrebbe lasciare Uomini e Donne per un altro programma tv. Dunque non sarebbe un addio alla televisione, inoltre a fine esperienza potrebbe fare ritorno tra gli Over. Potrebbe, ma non è detto. Ma per quale trasmissione è in ballo il suo nome? Potrebbe indossare il grembiule e mettersi alla prova ai fornelli: Gemma parteciperà a Celebrity Masterchef?

La nuova edizione dello spin off di Masterchef Italia, con protagonisti i Vip, dovrebbe andare in onda ad aprile. Le riprese invece dovrebbero cominciare a fine febbraio. Insieme a Gemma potrebbero partecipare anche Nicolas Vaporidis, Luca Salatino (difficile, però, visto che fa il cuoco di professione) e Raz Degan. Tutto è ancora in forse, il cast non è ancora definito così come non è certa la presenza del volto di Uomini e Donne. Non resta che attendere le prossime settimane o l’inizio delle registrazioni per scoprire se Gemma Galgani sarà una concorrente di Celebrity Masterchef oppure no.