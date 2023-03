Uomini e Donne, Gemma sfrattata da casa? Ecco cos’è successo

La dama torinese si svela in una nuova intervista anticipando come si preparerà per la notte di passione che condividerà con Silvio

Gemma Galgani è pronta per la sua prima notte di passione con Silvio? Nello studio di Uomini e Donne si è discusso parecchio sul passaggio successivo che i due attuali protagonisti del Trono Over vorrebbero compiere. Mentre si parlava di questo, il cavaliere ha esplicitamente chiesto alla dama torinese di poter trascorrere la notte a casa sua, a Torino. Gemma, però, ha subito precisato che in questo momento non può invitare nessuno a casa sua, in quanto ha le stanze piene di scatoloni.

Tina Cipollari, nel corso delle varie discussioni in cui Maria De Filippi è intervenuta in difesa della Galgani, ha ipotizzato uno sfratto. Gemma ha preferito non rispondere a questa domanda, lasciando perdere l’ironia dell’opinionista. Ma il pubblico è curioso di sapere cosa stia accadendo nell’abitazione di Gemma a Torino. La stessa dama ne parla in una nuova intervista sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. Ebbene nessuno sfratto per la Galgani, semplicemente dopo aver vissuto per due anni a Roma sta cercando di riprendere in mano la sua vita a Torino.

“La mia casa è invasa dagli scatoloni perché al rientro a Torino, dopo due anni di vita a Roma, non è stato facile riprendere le mie abitudini sabaude. Ancora non ho neanche invitato le mie sorelle! Credo però che l’accoglienza debba essere sacra e perfetta, curando ogni piccolo particolare, a partire dalle luci soffuse con candele sparse. Cerco di creare la giusta atmosfera perché credo che anche i dettagli possano contribuire a rendere magica la mia serata”

Ecco, dunque, spiegato il motivo per cui la casa di Gemma a Torino è invasa dagli scatoloni. Intanto la Galgani, riprendendo il discorso fatto nello studio di UeD sulla notte di passione che presto trascorrerà con Silvio, svela che solitamente dorme abbracciata al suo cuscino “profumato alla lavanda per conciliare il sonno e sognare”.

Questo dettaglio le fa tornare in mente la notte prima del suo matrimonio, che trascorse insieme alla sua adorata mamma. “Mi stava vicina trasmettendomi forza e conforto come solo una madre può dare alla propria figlia… ero giovane e ricordo ancora quell’abbraccio stretto, intenso tra me e mia madre”, confessa oggi la dama torinese.

Ma quale lingerie indosserà Gemma per il suo appuntamento con Silvio? Ammette di essere una perfezionista e che le piace sedurre “con particolari che possono essere sia una guêpière o delle calze autoreggenti”. Tutto questo, però, cercando di non apparire mai volgare, ma seducente. E ribadisce ancora una volta che non può per lei mancare il romanticismo, dettaglio per cui spesso si scontra con Silvio.

“Ci vuole amore, un pizzico di eros è vero, ma anche l’istinto, la passione e soprattutto – elemento fondamentale al quale non potrei mai rinunciare – il romanticismo. Altrimenti come una candela non mi accendo… anzi, mi spengo lentamente”

Già una settimana prima dell’incontro, Gemma cerca di curare tutto nei minimi dettagli. Pensa, però, che non si possa costruire tutto a tavolino. Sceglierà di sicuro un abito che rappresenti “un mix tra l’essere seducente e romantico”. Ovviamente non dimentica accessori e profumo, che per lei sono “fondamentali”.

Per conoscersi meglio sceglierebbe “un tipo di musica che possa piacere a entrambi”. Non sa, però, se dopo una prima notte dormirebbe subito con Silvio oppure lascerebbe questo a uno step successivo. “Sono istintiva, spontanea, quindi non sono in grado di rispondere perché dipende da troppi fattori imputabili alla persona, alla situazione e non programmabili”, spiega Gemma, concludendo così la sua intervista.