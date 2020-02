Uomini e Donne, Gemma bollentissima: Tina furiosa, la frecciatina di Maria

Gemma Galgani come Eva Kant per la sfilata Ghiaccio bollente

Gemma Galgani ancora una volta protagonista di Uomini e Donne con le sue sfilate e i suoi look stratosferisci. Checché ne dica Tina Cipollari, che nelle ultime puntate ha subito un durissimo KO da parte della Dama del Trono Over, la Galgani riesce sempre a stupirci con un mix esplosivo di eleganza e bellezza che strizza gli occhi al trash e la rende chiacchieratissima in rete. Da cosa si è vestita oggi per la sfilata Ghiaccio bollente organizzata da Uomini e Donne? Nientepopodimeno che da Eva Kant: sì, la sensualissima Eva di Diabolik. Performance sensuale, look bollentissimo con forme in evidenza e quel pizzico di convinzione che non guasta hanno permesso a Gemma di imporsi sulle altre sfidanti.

Uomini e Donne, Tina Cipollari furiosa con Gianni Sperti

In studio ovviamente è scoppiata la solita discussione per i voti. Una discussione motivata, diciamocelo, perché prima che sfilasse Gemma, aveva votato anche Armando Incarnato dando un immeritatissimo 5 a una stupenda Veronica Ursida: questo ha ovviamente infastidito Tina e Gianni Sperti che si sono associati alla richiesta della Ursida di non far votare più Armando; la paletta di Incarnato è quindi passata a Sperti che però non ha fatto proprio una bella figura, come Tina stessa ha sottolineato: i voti dell’opinionista infatti erano bassissimi per le persone che non gli andavano a genio e troppo alti per quelle che invece gli stavano simpatiche; tra queste ultime figurava anche Gemma che infatti ha vinto la sfilata pure grazie al voto alto di Gianni.

Maria De Filippi, la frecciatina a Tina dopo la vittoria di Gemma

Una volta saputo della vittoria, Gemma è balzata dalla sedia e si è catapultata subito sulla passerella, dove ha festeggiato il bel momento. Non poteva mancare ovviamente la frecciatina di Maria De Filippi che oggi più che mai ha dovuto sopportare le proteste di tutto il parterre femminile per ciò che stava succedendo con i voti: “Tina, mi dispiace ma vince Gemma”. Arrivederci al prossimo round!