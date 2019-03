Uomini e Donne Gemma rifiuta Rocco, si accende lo scontro: “Mi fai pena”

Uomini e Donne, Gemma dice no a Rocco: in studio si accende lo scontro

Gemma ha rifiutato Rocco durante il tanto atteso incontro organizzato al Castello. Il Fredella ha tentato di tutto pur di conquistare la dama torinese, che però durante La Decisione ha scelto di non trascorrere la notte nella stessa stanza del cavaliere. Oggi a Uomini e Donne i due hanno un duro confronto. Gemma continua a ribadire i motivi che l’hanno portata a prendere la decisione finale, tanto attesa da Rocco. La maggior parte dei presenti in studio sono convinti che la Galgani non sia mai stata interessata al Fredella. Tra questi Barbara De Santi, che viene addirittura salutata con due baci sulle guance dal cavaliere. Quest’ultimo apprezza molto l’intervento della dama, che per la prima volta prende le sue difese, andando contro Gemma. Secondo la maestra, la Galgani avrebbe dovuto accettare l’invito di Rocco, dopo aver trascorso quella meravigliosa serata al Castello. Ma la dama di Torino continua a restare nella sua posizione, per nulla pentita di quanto deciso.

La discussione tra Rocco e Gemma degenera in studio. Nel frattempo, la maggior parte del pubblico prende le difese della dama, convinti che il Fredella sia alla ricerca di visibilità. Secondo i telespettatori, la Galgani avrebbe fatto bene a non cedere al “ricatto”, poiché come dice lei stessa le cose dovrebbero avvenire in modo naturale. Ma non solo, a infastidire Gemma al Castello è stata anche la presenza di una manager, che ha lavorato anche insieme a Giorgio Manetti. Maria De Filippi conferma che la Galgani ha detto alla produzione di non voler continuare in compagnia di questa signora. L’arrivo della manager ha portato altre conferme a Gemma su Rocco.

Uomini e Donne: Gemma Galgani contro Rocco Fredella dopo La Decisione

“Non deve mettere un cartello, le cose devono avvenire in modo naturale. Io faccio le cose con amore e sentimento e non studiate a tavolino”, ribadisce Gemma. Nel frattempo, Rocco usa un tono di voce scherzoso e questo non piace alla dama: “Non mi fai ridere, mi fai pena. Il tempo mi darà ragione, io ho il coraggio di essere me stessa”. Il Fredella, intanto, è convinto invece del suo pensiero e continua a congratularsi con Barbara per la sua obbiettività. “Vi presento gemma il personaggio. Io non ho la classe di tutti, ho regalato il massimo che si possa regalare a una donna su questa pianeta”, dichiara Rocco furioso. Entrambi si alzano spesso in piedi e girano intorno allo studio, creando un vero e proprio show. Ovviamente non mancano le intromissioni di Tina Cipollari, che fa misurare la pressione alla dama.