Uomini e Donne, Gemma replica a Giorgio e su Tina: “Il mio tormento”

Uomini e Donne, Gemma risponde nuovamente a Giorgio Manetti e parla di tragedia

Grande protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani replica indirettamente a Giorgio Manetti. L’ex cavaliere aveva rilasciato una lunga intervista sul settimanale Lei, in cui parlava proprio della dama e della sua nuova vita con un’altra donna. Ora a Uomini e Donne Magazine, Gemma racconta, ancora una volta, il motivo per cui ha scelto di non proseguire la sua relazione con il Gabbiano. Scendendo nel dettaglio, la Galgani riconferma ciò che aveva dichiarato un tempo: il Manetti non le avrebbe dimostrato l’amore di cui lei ha bisogno. A detta di Gemma, Giorgio avrebbe provato nei suoi confronti solo affetto e attrazione. Per lei una relazione senza amore non può andare avanti. Ma non solo, la dama parla di un vero e proprio dramma, quando ricorda quanto trascorso con il Manetti, in quanto è passata come una carnefice.

“È stata una tragedia, un dramma vero. Sono passata per carnefice”, confessa Gemma parlando della sua storia con Giorgio. “Per via della sua mancanza d’amore”, ha scelto poi di non uscire con lui dal programma. Proprio da questo momento, iniziò per la Galgani un periodo molto triste, in cui veniva accusata di aver preferito restare seduta sulla sua sedia all’interno della trasmissione anziché uscire con il Gabbiano. “Una relazione senza amore è come un dipinto senza colori”, ribadisce Gemma. La dama è ancora alla ricerca dell’amore e al suo fianco vorrebbe una persona sincera, leale e rispettosa. “È sempre la stessa storia: l’ho conosciuta in quel modo e la ritrovo ancora in quel modo”, dichiarava Giorgio qualche tempo fa. Ed è proprio a queste sue dichiarazioni che oggi Gemma risponde.

Uomini e Donne, Gemma su Tina Cipollari: sembra che non assisteremo mai a un momento di pace

Ma Gemma non è nota solo per le sue storie d’amore, ma anche per la lotta continua con Tina Cipollari. Nel corso delle puntate, le due danno vita a delle discussioni sempre abbastanza accese. E proprio sull’opinionista, la Galgani dichiara: “È il mio tormento”. La dama è convinta che tra loro sarebbe impossibile “attenuare le dispute, soprattutto le offese immotivate”. Pertanto, sembra proprio che non vedremo mai Gemma e Tina andare d’amore d’accordo all’interno dello studio. Sicuramente la Cipollari risponderà a queste dichiarazioni direttamente alla dama nel corso delle prossime puntate.