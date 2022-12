Gemma Galgani è tra le protagoniste storiche di Uomini e Donne, e continua a essere seduta sulla sedia rossa mentre altre Dame trovano l’amore e vanno via. Spesso è questione di fortuna, è vero, ma è opinione di tanti che Gemma non cerchi l’amore con gli occhi giusti. Un’ex Dama è tornata all’attacco in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo, dove le hanno proprio posto domande sull’ex rivale in studio. Si tratta di Isabella Ricci, che in pochi mesi ha conquistato il pubblico e anche il cuore di Fabio, arrivato nel programma per lei. Si sono conosciuti, piaciuti e oggi sono marito e moglie.

Isabella è stata più fortunata? Magari sì, ma secondo lei c’è anche un altro problema nel caso di Gemma. Sarebbe proprio la Galgani a non volerne sapere di lasciare quello studio. Isabella ha sottolineato che tutti sanno di quanto Gemma sia in cerca dell’amore e di un uomo “ma se non lo trova è perché non ha occhi per vederlo”. Tutto qui? No, perché secondo lei è possibile pure che non trovi l’amore “perché non lo vuole davvero incontrare”. Accuse che vengono mosse in lungo e in largo verso la Dama di Torino, sia in studio da Tina Cipollari, per esempio, sia da casa, tra pubblico ed ex protagonisti.

Tanti insomma pensano che Gemma non trovi l’amore perché non vuole lei. Persino Gianni Sperti la accusa di concentrarsi su uomini più giovani senza dare una reale possibilità a chi scende per corteggiare lei. A questo punto è arrivato il consiglio di Isabella a Gemma: usare siti di incontri. Queste le sue parole: “Le consiglio di provare a cercare il suo uomo sui siti d’incontri, così può ottimizzare il tempo che passa tra Torino e Roma”. La Galgani infatti si muove spesso tra Torino, dove vive, e Roma, dove registra le puntate per Canale 5.

Isabella ha bocciato pure Riccardo e Ida: “Forse continuano a parlarne perché fa ascolti, ma io la trovo una gran rottura di scatole”. Secondo lei infatti sarebbe una perdita di tempo parlarne ancora, visto che sì sono stati insieme un paio di anni circa ma non si sono sposati, non hanno preso casa insieme né hanno avuto un figlio. “Una perdita di tempo insopportabile, sia per Ida sia per i telespettatori”, ha chiosato. Pare difendere la Platano e non Riccardo in questo. Se ne parlerà ancora a Uomini e Donne, nonostante Ida sia ormai felice con Alessandro fuori dallo studio.