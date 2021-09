Uomini e Donne: Gemma incrimina Isabella, ma in realtà le fa un favore

Volano stracci in studio tra Gemma Galgani e Isabella Ricci a Uomini e Donne a causa dei social, o almeno oggi questo è stato l’argomento discusso. Nel corso della puntata di questo pomeriggio, le due si sono lasciate andare a una discussione abbastanza accesa. Il pubblico di Canale 5 ha visto la pacata Isabella alzarsi dalla sua sedia per affrontare la dama torinese. Già durante la scorsa edizione, si sono scontrate animatamente. Alla Galgani l’imprenditrice di Ravenna non ha mai fatto simpatia.

Sebbene inizialmente la Ricci abbia affermato di voler avere un rapporto pacifico con Gemma, ora la situazione sembra essere arrivata al limite. Pare proprio che nei prossimi mesi i telespettatori vedranno le due dame scontrarsi spesso. Oggi a generare la furiosa lite è stato l’account Instagram che Isabella ha aperto questa estate.

La prima foto risale al 5 luglio e da allora ha raggiunto 43,7 mila follower. Va segnalato che durante lo scontro con la Galgani, oggi, i numeri stanno aumentando minuto dopo minuto. Dunque, le parole della dama torinese hanno solo aiutato il profilo della sua ‘rivale’. Comunque, è ancora ben distante dai 535 mila seguaci presenti nel profilo di Gemma. Attualmente i suoi post raccolgono migliaia di ‘mi piace’. Non si conosce di preciso il numero, in questo caso. I commenti, con il passare delle settimane, sono aumentati abbastanza: da circa 80 a più di 600.

La Galgani oggi ha fatto notare un dettaglio che già non era passato inosservato agli occhi di alcuni telespettatori. Dopo una breve discussione su Biagio, ci ha tenuto a far presente il suo pensiero: a detta sua Isabella sarebbe falsa. Si mostrerebbe come “una santa”, ma in realtà sarebbe un altro tipo di persona.

A questo punto, è uscita fuori la questione di Instagram. Gemma ha notato che Isabella ha aperto questo account e ha iniziato a cercare di farsi pubblicità. Nel corso dello scontro, la Ricci ha confermato, ammettendo di aver sborsato del denaro per pubblicizzare il suo account social. Questa sua scelta ha generato qualche dubbio nella Galgani.

A detta sua, per come si è sempre posta, non dovrebbe interessarsi più di tanto alla notorietà sui social. Si è aggiunto alla discussione anche Armando Incarnato, il quale è d’accordo con il pensiero di Gemma: “Paghi che sponsorizzare quella che è la tua persona, sei in una trasmissione e ci tieni ad affermare la tua immagine”.

Lo scontro tra Gemma e Isabella a Uomini e Donne si è acceso sempre di più. La seconda ha invitato la dama torinese a non dire “cose inesatte” sul suo conto. “Fatti gli affari tuoi”, ha dichiarato la Ricci. Ma non è finita qui. Infatti, ha aggiunto: “Tu non sei un buon esempio per le donne”.

Sono partiti, di fronte a questa affermazioni, gli applausi del pubblico e, ovviamente, di Tina Cipollari. “Non ti permettere più”, ha continuato Isabella, che ha dato a Gemma della maleducata.

Solo qualche giorno fa è uscita la nuova intervista di Giorgio Manetti su Nuovo Tv, dove ha fatto delle dichiarazioni che probabilmente non faranno piacere a Gemma!