Gemma Galgani è tornata in tv, per il tredicesimo anno consecutivo protagonista di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi ha regalato grande successo e popolarità alla Dama di Torino ma non l’amore vero. Tanti e diversi flirt e liaison, la più importante resta quella con Giorgio Manetti, ma nulla di troppo serio da spingere la 72enne a mollare il piccolo schermo. Quest’anno, però, la situazione potrebbe essere diversa…

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Gemma Galgani ha spiegato di aver fatto una promessa importante a Maria De Filippi: quella di superare qualsiasi tipo di ostacolo per incontrare l’uomo giusto. La star di Uomini e Donne è carica e grintosa e non vede l’ora di innamorarsi per davvero e, perché no, magari convolare a nozze sulla scia di Isabella Ricci, l’ex rivale che grazie alla trasmissione ha sposato l’ex pilota Fabio Mantovani.

Gemma Galgani ha assicurato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti:

“Stavolta supererò qualsiasi ostacolo per incontrare l’uomo giusto. Lo prometto a Maria. Non vedo l’ora di innamorarmi davvero”

Gemma di Uomini e Donne ha confidato di non aver ricevuto nessun consiglio particolare da parte della conduttrice Mediaset per la nuova stagione del format. La Galgani ha spifferato che la De Filippi è una donna straordinaria, capace sempre di rassicurarla in ogni momento.

L’ex di Giorgio Manetti ha ammesso che quest’anno cercherà di costruirsi una piccola corazza per proteggersi da corteggiatori con finti interessi e da situazioni poco limpide. Insomma, Gemma Galgani sembra pronta a fare sul serio…

Intanto, dopo due anni trascorsi a Roma a causa della pandemia, la donna è tornata a vivere nella sua Torino, dove ci sono le sorelle e le amiche di sempre. Con loro Gemma ha trascorso un’estate ricca di tranquillità e spensieratezza. Tra le persone più care va menzionata inoltre Ida Platano, che la Galgani ha conosciuto proprio a Uomini e Donne.

Il percorso di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Gemma Galgani è approdata a Uomini e Donne ben tredici anni fa. Alla corte di Maria De Filippi ha conosciuto diversi uomini. Il primo e forse unico Cavaliere che l’abbia davvero conquistata è stato Giorgio Manetti. Dopo la fine della relazione, arrivata al capolinea nel settembre del 2015, la Dama ha collezionato fallimenti e delusioni.

Tra le recenti frequentazioni che si sono rivelate un buco nell’acqua e hanno fatto molto chiacchierare ci sono state quelle con Stefano Bagazzini, Costabile Albore, Pierluigi Mercogliano, Leonardo Bozzetti D’Arcangelo.