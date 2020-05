Uomini e Donne Gemma, la vasca e le bugie: “Non capisce più niente”

Gemma Galgani criticatissima a Uomini e Donne: Tina Cipollari non risparmia la Dama degli Over

Oggi ennesimo scontro fra Tina Cipollari e Gemma Galgani a Uomini e Donne, e tutto dipende dal fatto che secondo l’opinionista è inammissibile che la Dama degli Over voglia conoscere qualcuno di così tanto più giovane rispetto a lei: il riferimento non è soltanto a Sirius, che ha ventisei anni, ma anche a Occhi Blu, la cui età dovrebbe essere di trentotto anni. Dal 4 maggio potremo scoprire come si evolverà la conoscenza con questi corteggiatori virtuali ed è certo che la Cipollari non starà lì a guardare, visto che già in queste puntate ha dato il meglio di sé in quanto a opinioni pungenti che in alcuni casi sono risultate molto offensive (ieri ad esempio ha chiamato Gemma “donnaccia”).

Uomini e Donne, Tina contro Gemma: la Galgani risponde a tono e difende i propri “sogni”

Tina ha iniziato attaccando Gemma perché non le crede quando fa la trattenuta sui baci: “Ha baciato cani e porci in tutta la sua vita – queste le sue parole –, e adesso si sta formalizzando”. L’attacco è continuato poi quando Gemma ha fatto vedere come s’immagina Occhi blu in un ritratto che mostra un uomo bellissimo e che ha mandato su tutte le furie l’opinionista: “Sei proprio la vergogna delle donne – queste le parole della Cipollari –! Ma ti puoi immaginare questi uomini così! Questi sono pensieri che può fare una ragazzina adolescente! Ma quale sognare? Tu vuoi fare altro! Tu sei una grande…”. “Non mi toglierai mai i sogni!”, ha urlato Gemma prima di sentirsi ribadire il concetto: “Tu sei una grande altra cosa, non una grande sognatrice! Una donna che immagina un uomo in questo modo è qualcosa di veramente vergognoso!”. Tina insomma ha le idee chiare sulla Galgani e non mancherà di ribadirgliele anche dal 4 maggio, quando finalmente scopriremo tutto sui selezionati dalle due troniste.

News UeD, la vasca della passione e i dubbi su Sirius: per Gianni Sperti Gemma mente

L’apice del trash si è raggiunto quando Occhi blu ha proposto a Gemma di rilassarsi in una vasca da bagno e le ha inviato anche una foto. “Ma ha capito di chi stiamo parlando?”, si è domandata sconvolta Tina, a cui dopo un po’ ha fatto eco Gianni: “Non capisce più niente da quando ha visto la vasca da bagno”, queste le parole di Sperti commentando la Galgani. “Questa è veramente un caso da studiare” è solo uno dei tanti “complimenti” che Tina ha fatto a Gemma che sembra essere propensa a conoscere soprattutto Occhi blu e Sirius dopo aver scartato Punto coronato. Su Sirius la Galgani ha dei dubbi perché non lo crede sincero; noi le consigliamo di andare avanti in questa conoscenza e di non dar retta alle critiche: Gianni e Tina l’hanno accusata di mentire quando ha scelto di vedere Occhi blu invece di Sirius, e Sperti le ha consigliato di non farsi influenzare. Staremo a vedere cosa accadrà.