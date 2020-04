Uomini e Donne Gemma, l’intervista: “Nemmeno l’emergenza ferma Tina”

Uomini e Donne, Gemma Galgani a ruota libera. L’intervista: “Nemmeno l’emergenza sanitaria ferma Tina Cipollari. Gianni invece…” E su Giovanna: “Le do consigli materni”

Uomini e Donne, in qualsiasi versione – sia esso quello nel format originale sia esso quello del format pensato ai tempi del coronavirus -, non può fare a meno di Gemma Galgani. La dama torinese è infatti protagonista assoluta anche della sperimentazione del talk di Maria De Filippi che è in onda ‘digital’ in questi giorni. Lo show ha inevitabilmente perso un po’ di smalto (e pure un bel po’ di ascolti), nonostante abbia preservato il ‘sale’. Come ad esempio gli scontri tra Gemma e Tina Cipollari, le eterne rivali del salotto Mediaset. Di questo e molto altro ha parlato di recente proprio la Galgani, confidandosi al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.

Cambia il programma, ma Tina Cipollari è sempre vulcanica... “Non la ferma nemmeno l’emergenza sanitaria! È impavida, ancora più spietata”, afferma Gemma che, sempre riferendosi all’opinionista e rivale, aggiunge: “La cosa che mi ferisce di più è la sua lingua biforcuta. Non c’è arma più tagliente della parola”. Altra musica per Gianni Sperti: “Lui lo sento protettivo nei miei confronti. Lo preferisco a quell’altra (Tina. ndr) che invece di fare l’opinionista fa la disturbatrice”.

Uomini e Donne, Gemma su Giovanna: “Mi è molto d’aiuto vederla alle prese con i suoi corteggiatori virtuali”

Gemma ha poi raccontato del rapporto che si è creato con Giovanna Abate. Con lei tutto bene, giusto? “Benissimo, è una ragazza di un’altra generazione ma romantica e schietta quanto me”, fa sapere la Galgani. “Devo dire – aggiunge – che mi è molto d’aiuto vederla alle prese con i suoi corteggiatori virtuali e a mio modo le do dei consigli materni”. Infine la dama ha spiegato che al momento si trova a Roma, lontano da Torino. Ma nessun problema: “Non mi manca […] A differenza di quello che pensa Tina, so stare da sola”.