Uomini e Donne, Gemma sta male per Giovanna: cos’è successo (Video)

Gemma Galgani e Giovanna Abate, due esperienze diverse a Uomini e Donne

Manca poco all’inizio delle nuove puntate di Uomini e Donne, cioè al ritorno della formula classica del programma, ma sicuramente Tina Cipollari e Gianni Sperti non dimenticheranno alcuni momenti di questo format pensato per il periodo di chiusura imposto dal Covid-19: oggi tutti sono rimasti senza parole infatti quando Gemma Galgani è scoppiata a piangere perché i corteggiatori virtuali di Giovanna Abate le avevano scritto dei messaggi molto meno pomposi ma decisamente più pragmatici. Già la puntata non era iniziata al meglio, con Tina che accusava Gemma di fare la parte della santarellina: “Basta fare la puritana – queste le parole della Cipollari –, che sappiamo bene la pensi.. Si è sempre lamentata di quelli che non prendevano l’iniziativa subito!”. Gemma ovviamente si è difesa ma è servito a ben poco, visto che Tina è conosciuta per non cambiare idea facilmente.

Giovanna conosce i suoi corteggiatori: Gemma scoppia a piangere

Simpatici i nomi dei nuovi corteggiatori di Giovanna: Morning star (presumibilmente dalla serie televisiva Netflix Lucifer), Stillo, Azzurro, Leonardo e Alchimista. E pure abbastanza credibili i messaggi che le hanno inviato, anche foto di oggetti preziosi che hanno fatto scoppiare a piangere Gemma: “Ho notato – ha precisato la Galgani con riferimento a uno dei corteggiatori della Abate – che comunque ha mandato degli oggetti, delle cose importanti, con più sostanza. Mi ha colpita questa cosa perché è giovane, però è profondo”. Tina allibita: “Sta piangendo per il modo differente di essere corteggiate. Ma ti rendi conto che questi sono ragazzi giovani? Lei vorrebbe che questi ragazzi giovani corteggiassero lei!”. Gianni ha cercato di accorrere in aiuto di Gemma: “Sono più abituati loro a chattare”. Ma niente da fare per Tina che ha sottolineato subito la “stupidità e [l’] insicurezza di quella donna. Adesso a mettersi in competizione… Addirittura ci piangi!”. E no, non è finita qui.

Tina Cipollari contro Gemma: ancora scontri nelle nuove puntate di UeD

Gemma ha cercato di spiegare che piangeva non perché non avesse i suoi stessi corteggiatori ma perché “è una cosa bella, mi trasmette un’emozione!”, prima di sottolineare di essere stanca degli attacchi ripetuti e ingiusti della Cipollari. “Sei stanca di persone – queste le parole di Tina – che ti sbattono la verità in faccia. Perché stai piangendo?”. “Lasciami vivere questo momento senza le tue interferenze!”, ha quasi urlato la Galgani. “Io parlo quanto mi pare – ha controbattuto una Tina nervosissima –. La devi finire di invitarmi a stare zitta. Io parlo quando voglio”. “Tu – questa la replica di Gemma – devi sempre mettermi in cattiva luce!”. Bisogna dire che Tina non ha tutti i torti: il pianto di Gemma è oltremodo esagerato, e soprattutto, piuttosto che pensare ai corteggiatori di Giovanna – crediamo che lo faccia comunque in buona fede -, dovrebbe pensare a selezionare i suoi, visto che certi messaggi sono assurdi, illogici, privi di senso e palesemente scritti per corteggiarla fintamente.