Uomini e Donne, Gemma e Tina show: urla e insulti nel parcheggio (video)

Oggi a Uomini e Donne c’è stato un acceso scontro tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Innanzitutto, Maria De Filippi manda in onda una clip che riguarda le due donne. La padrona di casa spiega che la produzione ha organizzato la cena di Gemma e Domenico, nella serata precedente. I due non sanno che di nascosto Tina sta osservando la scena. In questa parte del filmato, la dama torinese conversa con il cavaliere e fa delle riflessioni sui loro diversi stili di vita. Domenico è, infatti, un uomo abitudinario, che rispetta sempre i vari orari dei pasti. Questo particolare sembra non piacere alla Galgani.

Ed ecco che Tina perde la pazienza e interrompe la cena dei due in modo irruento. L’opinionista è certa che Gemma stia portando avanti “una pagliacciata”. Qui inizia una forte discussione tra la Cipollari e la Galgani, che si conclude nel parcheggio. Mentre Tina va via, Gemma la segue proseguendo con la lite e lasciando solo Domenico. Le due si scambiano, anche in questa occasione, accuse e critiche. La Galgani fa notare alla Cipollari che anche lei ha trovato l’amore nel programma. Non solo, lancia delle frecciatine all’opinionista, ricordando l’amicizia che quest’ultima ha con il suo ex Giorgio Manetti.

Tina raggiunge Gemma e Domenico durante la loro esterna e… ???? #UominieDonne pic.twitter.com/eNnoZNuniZ — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 30, 2021

In studio oggi, non appena si conclude il filmato, Tina ci tiene a precisare quanto accadde anni fa con l’ex marito Kikò Nalli.

“Non è che lui è venuto a corteggiare me, è stato un colpo di fulmine. Uno mi è capitato e l’ho sposato. Con quell’uomo ho avuto tre figli, poi è finita. Lei non è venuta a cercare l’amore, evidentemente è venuta a cercare altro”

Gemma Galgani scende in studio e viene subito criticata da Gianni Sperti. Quest’ultimo ammette di aver trovato il comportamento di della dama, nei confronti di Domenico, maleducato e irrispettoso. Detto ciò, si dice convinto del fatto che a Gemma non piaccia il cavaliere 67enne. Inoltre, è certo del fatto che la Galgani voglia usare la scusa del fattore abitudini per chiudere. A Gianni non è proprio piaciuto l’atteggiamento tenuto da Gemma.

Domenico, intanto, si dichiara pronto a modificare il suo stile di vita. Ma la dama continua a far notare che le sue abitudini sono troppo differenti dalle sue. In particolare, fa presente di aver ricevuto dal cavaliere il messaggio della buonanotte alle 18.00. Questo le ha fatto capire che per Domenico potrebbe non essere facile cambiare le abitudini.

Si accende poi una discussione tra Gemma e Nicola Vivarelli. Quest’ultimo interviene e critica l’atteggiamento della dama torinese, che non reagisce affatto bene. Le ultime anticipazioni segnalano che Gemma si incontra con Nicola dopo questa puntata.