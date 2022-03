Uomini e Donne, Gemma dice no a Marco Firpo: nessun ritorno di fiamma

Non ci sarà nessun ritorno di fiamma tra Marco Firpo e Gemma Galgani. Dopo la storia che hanno vissuto a Uomini e Donne, e anche oltre il programma, i due sono rimasti in contatto e si frequentano ancora oggi. Proprio per questo motivo pare che Marco non abbia dimenticato del tutto Gemma. Lo ha ammesso in una recente intervista che non è passata inosservata. A Piudonna.it ha infatti dichiarato che sente ancora Gemma ma di non chiederle niente che riguardi il programma.

Non è mai riuscito a capire perché Gemma non abbia pensato di lasciare Uomini e Donne con lui, che non può più partecipare per dei problemi di salute. Firpo non ha nascosto di sentire la mancanza di Gemma, gli manca tutto ciò che hanno vissuto insieme e pare che lei ne sia a conoscenza. “Sa bene chi siamo”, ha aggiunto Marco in quella occasione. Lui sembrava abbastanza certo del fatto che la Galgani fosse la donna giusta per lui, eppure le cose sono andate come sono andate.

Marco e Gemma sono ancora amici dopo Uomini e Donne, ma da una parte sembra esserci anche un sentimento diverso. Insomma Firpo prova ancora qualcosa, tant’è che ha ammesso di essere contento di non vederla altrimenti potrebbe stare male. Si sentono soltanto al telefono, ha spiegato. Oggi è arrivata la risposta della Dama. In una intervista a Nuovo, Gemma Galgani ha infranto i sogni di Marco Firpo:

“Lui ha detto cose molto belle su di me e sulla nostra storia, ma tra noi oggi c’è solo amicizia. Quando l’amore si trasforma in un sentimento diverso non riesci più a tornare indietro. Noi siamo stati bene quando ci amavamo e quando ci perdevamo l’una negli occhi dell’altro. Oggi, però, io guardo avanti”

A quanto pare lei non prova le stesse cose. Gemma non tornerebbe insieme a Marco Firpo, per lei ormai c’è solo un sentimento di amicizia che la lega al suo ex compagno. Non riuscirebbe a tornare indietro nel tempo e riprovarci. Gemma ha intenzione di proseguire la sua avventura a Uomini e Donne con la speranza di trovare l’uomo giusto per lei. Chi ha sperato, dopo le parole di Marco, di vedere ricongiungersi questa coppia e magari vedere Gemma finalmente felice accanto a qualcuno rimarrà deluso. Lei non perde la speranza di trovare il vero amore, ma con Marco sembra non esserci proprio più alcuna speranza.