Uomini e Donne, Gemma mette a tacere le critiche: “Non mi reputo una diva”

Uomini e Donne, Gemma Galgani mette a tacere le critiche sui social e a chi l’attacca risponde: “Non mi reputo una diva”

Gemma Galgani è ormai uno dei personaggi di punta del Trono Over di Uomini e Donne. Questo, ovviamente, ha fatto accrescere la sua popolarità sui social dove, spesso, la dama scambia pareri e commenti con i fan che la seguono. Tra gli utenti che affollano Instagram, però, c’è anche chi non sempre le riserva complimenti e attenzioni carine. In una delle ultime foto postate sul suo profilo, per esempio, Gemma ha dovuto fare i conti con una signora che l’ha accusata di atteggiarsi da diva. Alle critiche ricevute, allora, la Galgani ha deciso di replicare decisa, non lasciandosi intimorire dagli attacchi ed esprimendo chiaramente il suo pensiero.

“Più che diva una lavoratrice come ve ne sono molte” ha scritto Gemma Galgani in un commento. “Stai serena io non mi reputo una diva” ha poi aggiunto la stessa “Ma difficile farlo capire ad una persona come te: prevenuta!”. Gemma, in fondo, ha sempre detto di sentirsi molto vicina alle donne (non note e non conosciute) che la seguono da casa. Difetti, pregi, debolezze, amori e passioni sono sempre stati dei sentimenti che l’hanno accomunata al pubblico che la sostiene e che, ancora oggi, continua a dimostrarle un affetto smisurato.

Uomini e Donne, Gemma concede una seconda possibilità a Rocco: storia chiusa con Paolo

La vita sentimentale di Gemma Galgani, anche quest’anno, continua ad essere molto travagliata. Dopo aver chiuso con Rocco e averci litigato (come abbiamo visto nelle precedenti puntate), ieri la dama ha fatto un passo indietro ed ha provato a riavvicinarsi con il cavaliere. Sempre durante l’ultima registrazione del Trono Over, inoltre, Gemma ha dichiarato di voler chiudere con Paolo perché non interessata a iniziare una storia d’amore con lui.