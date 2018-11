Uomini e Donne oggi: Rocco delude Gemma Galgani

Oggi Uomini e Donne Trono Over: Rocco e Gemma discutono, nuovo cavaliere per la Galgani

Dopo il ponte del primo Novembre, torna finalmente in onda Uomini e Donne. Si riparte con una nuova e curiosa puntata del Trono Over. Tina Cipollari inizia subito a punzecchiare Gemma e la dama entra in studio. Maria De Filippi fa sapere alla signora del parterre femminile che Rocco si è dato molto da fare nel corso degli ultimissimi giorni. Il cavaliere ha infatti lasciato il suo numero a diverse persone, una tra tutte Barbara. La donna resta delusa dall’atteggiamento di Fredella e non riesce a fare finta di niente. L’uomo entra e spiega di essersi sentito, non solo con la De Santi, ma anche con Denise. Tra le tante cose, ha anche provato ad avere il numero di una dama più giovane di lui.

Alla fine, Gemma si arrabbia e lascia Rocco da solo al centro dello studio. Nel frattempo, la padrona di casa fa sapere alla dama di Torino che c’è un uomo molto più giovane arrivato per conoscere proprio lei. La Galgani sembra ritrovare il sorriso di fronte al nuovo arrivato. Anche per Fredella ci sono nuove dame. Lui le fa entrare, ma poi le manda via tutte. Sembrerebbe che il cavaliere del parterre maschile le abbia rifiutate perché interessato solo a Gemma, anche se gli opinionisti credono semplicemente che l’uomo non fosse attratto da nessuna. Chiuso il capitolo Gemma-Rocco, la De Filippi invita al centro dello studio Gianluca e Roberta.

Uomini e Donne: Gianluca e Roberta ai ferri corti?

Gianluca e Roberta hanno chiarito e in settimana si sono sentiti e visti. I due sembrano aver risolto i loro problemi. Nonostante ciò, Cristina rivela che il cavaliere le avrebbe confidato di non essere interessato alla donna. Lui replica ammettendo di essere stato con lei per una notte intera solo perché ubriaco. Alla fine. Roberta si mostra molto combattuta e decide di non dargli più l’esclusività che aveva chiesto all’inizio.