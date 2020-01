Uomini e Donne Gemma: il ballo con Mattia è piccante, e Tina controlla l’intimo

Gemma Galgani si sbizzarrisce con Mattia: il ballo a Uomini e Donne si fa piccante

Una divertitissima Gemma Galgani oggi ha fatto sfoggio di tutto il suo talento nella danza ballando un bagno piccantissimo con il Cavaliere Mattia. Niente era stato premeditato: Maria De Filippi ha notato che tutti e due i parterre si erano scatenati sulle note del remix di The Rhythm Of The Night con i Black Eyed Peas, e ha voluto per questo farli ballare di nuovo coinvolgendo proprio la Galgani. Gemma ha cercato di far ballare pure Tina Cipollari ma lei non ha voluto e alla fine si è trovata da sola al centro dello studio, fino a quando non è stata Maria a invitarla a prendere Mattia con sé. E da lì ballo piccantissimo.

Gemma balla con Mattia, e Tina Cipollari le controlla l’intimo: “Lo porto sempre”

Scherzando infatti Mattia ha preso Gemma e si è avvicinato parecchio a lei che è rimasta visibilmente sorpresa e anche compiaciuta. All’inizio la Galgani non sapeva cosa fare perché mai avrebbe pensato che Mattia si sarebbe lasciato andare così ma poi è stata allo scherzo e si è scatenata anche lei. E che ritmo, signori. Tina si è fatta due risate e ha anche cercato di alzare la gonna alla sua rivale numero uno; alla fine del ballo esclamerà proprio “Oggi portava l’intimo” facendo ridere tutti e ottenendo la pronta risposta della Galgani: “Veramente lo porto sempre”. La Cipollari ha poi fatto notare come Gemma parlando estasiata di questo ballo abbia iniziato ad avere “la voce del se…o”. “Quando ha un contatto – ha aggiunto –, anche così fisico, con uno giovane perde la testa”.

Uomini e Donne Over, le anticipazioni sulle prossime puntate: ancora balli in trasmissione

Un siparietto divertente insomma che vi consigliamo di recuperare assolutamente e che ha fatto sorridere anche alcuni ex di Uomini e Donne: Claudia Dionigi ad esempio ha taggato Gemma su Instagram definendola “la numero uno” e in molti le stanno scrivendo ovunque. Nelle prossime puntate ci sarà persino una gara! Pronti a morire dalle risate?