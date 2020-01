Uomini e Donne anticipazioni Gemma: Emanuele piccante, cosa è successo a cena

Gemma Galgani protagonista di Uomini e Donne Over: l’ultima polemica su Emanuele

Gemma Galgani è ancora una volta protagonista delle anticipazioni sul trono Over di Uomini e Donne. Perché? Per la sua nuova conoscenza con Emanuele, Cavaliere che ancora non conoscete bene e che è un personal trainer che molti anni fa gareggiava in concorsi di danza, faceva il fotomodello e anche karate: un uomo molto attivo insomma che ha colpito subito la Galgani. C’è un “però”: a cena Emanuele avrebbe esagerato parlando di sé come di “un uomo molto attivo anche ses…lmente”, queste le anticipazioni del Vicolo delle News. In studio si è parlato per un’ora della reazione di Gemma alle sue parole ma nessuno s’immaginava che la situazione poi si sarebbe trasformata in qualcosa di molto più divertente.

Uomini e Donne anticipazioni: il ballo del cocco con vincitrice Carlotta

Dopo aver visto che pure Antonella era interessata a lui, ed è per questo che gli aveva subito chiesto un ballo, Tina Cipollari ha proposto a tutti di fare il ballo del cocco partendo proprio da lei ed Emanuele; alla fine si è arrivati a un ballo di quaranta minuti che ha avuto come protagonisti anche i ragazzi di Amici di Maria De Filippi: le Dame hanno ballato con i ballerini e i Cavalieri con le ballerine. Risultato? Stando alle anticipazioni su Uomini e Donne a giudicare è stato Gianni Sperti e a vincere è stata Carlotta. Chiaramente, a Gemma non è andato affatto giù che Emanuele piacesse anche ad altre, e siamo sicuri che nelle prossime puntate si parlerà parecchio della faccenda.

Anticipazioni Uomini e Donne: le lacrime di Gemma per Tina Cipollari

Gemma ha anche avuto modo di parlare del suo rapporto con Tina: in puntata infatti è andato in onda un filmato in cui la Dama piangeva perché si sente trattata ogni giorno sempre peggio, e questo non la fa vivere serenamente. Sarà una puntata movimentatissima, vedrete!