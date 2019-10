Uomini e Donne, Gemma senza freni: “Sciaque…ina”, Anna sclera: Giorgio fa danni

Gemma Galgani senza freni a Uomini e Donne: l’attacco ad Anna Tedesco

Puntata accesissima quella di oggi a Uomini e Donne, con una Gemma Galgani più agguerrita che mai dopo l’esito della sfilata che l’ha vista perdere con Anna Tedesco. Ricordiamo brevemente cos’è successo: Anna ha vinto la sfida due giorni fa ma Gianni assieme ad altri ha sollevato delle critiche al modo in cui il parterre maschile ha votato, fino a proporre che la votazione venisse rifatta; alla fine si è deciso di lasciare tutto com’era ma oggi Gemma ha voluto comunque sfilare una seconda volta, senza però prendere voti. Il punto però è che tra l’inizio della puntata e la sfilata è andato in onda un filmato che ha visto la Galgani usare delle parole esagerate nei confronti della Tedesco: la Over l’ha infatti definita “sciacque…na da quattro soldi” scatenando in seguito una dura reazione da parte dell’amica di Giorgio Manetti.

Uomini e Donne, Anna replica alle accuse ma Gianni Sperti stuzzica: “La testa…”

Anna ha prima sfilato in jeans – come richiedeva il tema -, poi si è tolta qualche sassolino dalle scarpe visto che la scorsa puntata non era riuscita a dire tutto. Non prima che Gianni Sperti però la criticasse anche lui in maniera impropria: “Il tuo fisico è invidiabile: è la testa che…”; Anna ha risposto che lui non la conosce e che non dovrebbe permettersi di avanzare certi giudizi, ma Gianni non si è di certo calmato: “Quindi per giudicarvi devo venire a cena con voi?”. La Tedesco se l’è poi presa col parterre maschile che secondo lei avrebbe dovuto essere coerente con i voti dati, senza permettere a Gianni di proporre una seconda votazione; in secondo luogo ha precisato che se avesse voluto mettere in difficoltà Gemma l’avrebbe sfidata con un tema che avrebbe valorizzato lei e non la Galgani, cioè “Un giorno in piscina”.

Anna tira in ballo Manetti e sclera con Gemma: “Quando vedi me vedi Giorgio”

Tina ha fatto presente ad Anna il termine usato da Gemma, e la Tedesco non ha più retto: “Perché sono una bagnina – le ha chiesto furiosa – sono una sciacque…a? E tu cosa sei?”. La discussione per fortuna non è degenerata ai livelli dell’altra volta, anche se Anna ha perso la pazienza e ha tirato in ballo Giorgio Manetti: “Tu – ha precisato la Dama – quando vedi me, vedi Giorgio! Io non sono Giorgio. Giorgio ha la sua compagna da un anno!”. “Allora, non l’aveva…”, ha precisato Gemma. “Ogni volta Giorgio – ha continuato Anna –! Giorgio non ti ha più voluta non per colpa mia! Non devi dare la colpa agli altri se Giorgio non ti vuole! Basta insinuare che io ho qualcosa con Giorgio”. La puntata oggi è stata ai limiti del surreale, e in effetti dall’inizio, cioè proprio da questa lite, avremmo dovuto aspettarcelo.