Gemma Galgani, sfogo dopo la forte lite con Anna: “È incommentabile”

Gemma Galgani attacca Anna Tedesco e Barbara De Santi: la dama del Trono Over di Uomini e Donne non le manda a dire

Gemma Galgani può apparire come una donna sempre spensierata e felice. In realtà, la dama del Trono Over svela di essere diversa attraverso un’intervista su Uomini e Donne Magazine. È da anni alla ricerca dell’uomo della sua vita all’interno del programma. Tante delusioni, ma anche molte discussioni, l’hanno vista protagonista in trasmissione. Ora lei stessa dichiara di non essere una persona forte, sebbene lo sembri. Cerca sempre di ironizzare su sé stessa, con lo scopo di esorcizzare la grande paura di sbagliare. Parole importanti quelle della dama, che appare sempre abbastanza ferma sui suoi obbiettivi e sulle sue idee. Una donna che lotta, nel corso di ogni puntata, contro le opinioni negative di alcuni presenti in studio. In particolare, nella sua intervista, la Galgani ci tiene a replicare alle accuse e critiche ricevute dalle sue colleghe Anna Tedesco e Barbara De Santi. Con quest’ultima, le discussioni vanno avanti ormai da diversi anni e anche in questa nuova stagione le vediamo avere idee decisamente contrastanti.

Su Barbara, Gemma ha un pensiero abbastanza chiaro: “Ha livore nei miei confronti e giudica le donne in base al numero di rapporti amorosi che hanno”. Sono tanti i momenti in cui il pubblico si divide in due quando loro discutono, in modo acceso. Ma non solo con la De Santi, in quest’ultimo periodo la Galgani ha avuto anche qualche forte discussione con Anna. Durante la puntata in onda ieri, le abbiamo viste litigare animatamente e nella sua intervista Gemma afferma: “È una scelta mancare di rispetto a chi è anziano. Mi ha detto che porto sfiga, è incommentabile”. A detta della dama torinese, la Tedesco sarebbe “piena di rabbia e rancore”, nei suoi confronti.

Trono Over di Uomini e Donne, Gemma Galgani: il bel pensiero su Gianni Sperti

La Galgani si dice pronta a farsi travolgere da qualsiasi emozione. Al momento, ricordiamo, sta conoscendo due cavalieri, Gianfranco e Jean Pierre. Natualmente non poteva mancare un pensiero su Tina Cipollari e Gianni Sperti. Su quest’ultimo afferma di trovarlo “una persona equa che valuta le situazioni con onestà”. Per quanto riguarda la sua “nemica” di sempre, conferma di essersi ormai abituata a ricevere da lei attacchi per qualsiasi motivo.