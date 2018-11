Uomini e Donne: Gemma accusa a Gianni, poi accade l’inaspettato con Barbara

Uomini e Donne, Gemma Galgani profondamente delusa da Gianni Sperti: “Sei la delusione più grande”

Grande delusione per Gemma Galgani a Uomini e Donne. La dama ha avuto un breve scontro con Gianni Sperti, durante il quale dichiara di essere fortemente delusa dal suo comportamento. Ma accade qualcosa di inaspettato con la sua grande nemica Barbara De Santis. La torinese vorrebbe vedere l’opinionista riflettere bene sulla situazione che sta vivendo con Rocco Fredella, prima di dire la sua. Eppure, nonostante Gemma si dica molto delusa, Gianni sembra non avere alcuna intenzione di cambiare idea. Secondo Sperti, la Galgani è ancora interessata a Rocco e dovrebbe dire a tutti la verità. Non solo, l’opinionista pare sia dalla parte del Fredella, convinto che quest’ultimo abbia appunto ragione. Ma gran parte del pubblico non trova affatto corretto il comportamento del Fredella. Sebbene i presenti in studio sembrerebbero essere d’accordo con i due opinionisti, i telespettatori sui social fanno sapere di non fidarsi per nulla di Rocco.

Il Fredella non convince per nulla il pubblico. Intanto, Gemma è profondamente delusa dal comportamento di Gianni. La dama torinese chiede spiegazioni all’opinionisti, da cui vorrebbe maggiore comprensione. L’opinionista afferma che lui dice ciò che gli piace: “Se sbagli te lo dico”. Ma la Galgani confessa per come si sta comportando Gianni è la delusione più grande quest’anno. La passata edizione, durante gli scontri con Giorgio Manetti, Gemma era stata più volte difesa da Sperti. Ora, però, l’opinionista non riesce a comprendere gli ultimi gesti della dama di Torino. Secondo Gianni e Tina, Rocco avrebbe deciso di allontanarsi dalla Galgani a causa delle titubanze di lei. Ma Gemma accusa Sperti di essere di parte e di vedere solo ciò che vuole lui. Il pubblico sui social è d’accordo con la dama.

Uomini e Donne: Gemma e Rocco chiudono, la Galgani trova la pace con Barbara De Santis

Gemma continua a essere convinta del fatto che Rocco l’abbia presa in giro. Nel frattempo, però, la dama sembra recuperare un’amicizia con Barbara De Santis. Accade qualcosa di inaspettato con la collega. Nessuno si sarebbe aspettato di vederle d’accordo in qualcosa. Eppure le due dame si ritrovano ad accusare insieme Rocco, convinte che sia una persona falsa. Durante un ballo, Gemma ride e scherza con Barbara. Nel corso delle passate edizioni si sono sempre scontrate. Anche quest’anno, con il ritorno di Barbara, la Galgani ha spesso discusso in studio. Eppure ora si ritrovano d’accordo e spesso si parlano con il sorriso stampato in faccia.