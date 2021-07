Uomini e Donne Galgani bloccata in ascensore: richiesta su Instagram

Gemma Galgani, la protagonista del parterre femminile di Uomini e Donne trono over, è tornata alla ribalta della cronaca per una disavventura che l’ha vista protagonista nelle ultime ore. Nel pomeriggio di venerdì 9 luglio 2021 infatti la dama è rimasta bloccata in ascensore.

La popolare dama e volto storico del dating show di Maria De Filippi ha condiviso con alcune Instagram stories in cui ha ripreso la scena chiusa in ascensore al buio. Il tutto mentre cercava di trovare una soluzione al suo problema. Una via di uscita o qualche bottone da azionare con cui dare l’allarme.

Nel frattempo la torinese ha chiesto ai suoi follower cosa avrebbero fatto se fossero rimasti chiusi in ascensore. Non è ancora del tutto chiaro se l’antagonista di Tina Cipollari sia in vacanza oppure a Roma o Torino. “Ma secondo voi come si può stare chiusi dentro un ascensore che si è fermato e non funziona?” ha chiesto la Galgani dubbiosa ai suoi numerosi seguaci.

Fino all’8 luglio la dama ha condiviso degli scatti su Instagram dove la si vede in Puglia. La protagonista del Trono over, infatti, si è fatta ritrarre di spalle con davanti un panorama mozzafiato. Scatti in cui è apparsa completamente sola.

Nonostante i tanti anni di presenza nel popolare programma di incontri in quota Mediaset, la dama non è mai riuscita a trovare l’amore. Anzi. Nonostante lei si proclami ancora ufficialmente single, sono circolate negli ultimi tempi numerose indiscrezioni che la volevano in coppia con un’altra anima gemella.

Sono in tanti a scommettere che la dama torinese tornerà nuovamente a calpestare il palcoscenico degli studi Elios di Roma per continuare la sua ricerca. E chissà che, se in questa ricerca di un nuovo amore, non tornerà anche un volto molto amato e conosciuto del programma: l’amica Ida Platano.

Tra gli altri personaggi di Uomini e Donne, Gemma ha mantenuto anche un buon rapporto con Matteo Ranieri, ex di Sophie Codegoni. ll ragazzo ha dichiarato nel corso di una recente intervista di aver regalato alla dama il tipico pesto ligure. Un modo per ricambiare la gentilezza che Gemma gli ha sempre riservato.