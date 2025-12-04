Uomini e Donne, fuori retroscena su Sara: “Frequentazioni con personaggi noti”

Emergono dei retroscena su Sara Gaudenzi, che attualmente è una tronista di Uomini e Donne. La sua conoscenza con Marco Veneselli sta generando un certo interesse tra i telespettatori, che vorrebbero assistere a un loro lieto fine. Allo stesso tempo, molti credono che in realtà la tronista sia più interessata a Jakub Bakkour, il quale in precedenza corteggiava Cristiana Anania. E non è stato l’unico ragazzo a passare da un Trono all’altro in questa edizione.

Infatti, nella più recente registrazione di Uomini e Donne, un altro corteggiatore di Cristiana è passato alla corte di Sara. Nel frattempo, arrivano degli scoop legati alla Gaudenzi, che ha iniziato il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi come corteggiatrice di Flavio Ubirti. A parlare è stato un ex volto del programma, ovvero Andrea Della Cioppa, il quale si è fatto conoscere come corteggiatore di Veronica Rimondi, anni fa.

Interpellato da Lorenzo Pugnaloni, per un’intervista a Casa Lollo, il personal trainer ha svelato alcuni retroscena, in quanto ha avuto modo di conoscere Sara. Tra loro c’è stata una frequentazione in passato. L’ex corteggiatore non ha voluto entrare troppo nei dettagli, ma ha spiegato di averla conosciuta una sera di aver avuto con lei un flirt, circa due o tre anni fa. Dopo questa brevissima conoscenza, Della Cioppa non ha avuto “la volontà di contattarla, come viceversa”.

Per quale motivo? Andrea ha raccontato, nelle scorse ore, di aver avuto una particolare impressione. Ha riconosciuto il fatto che Sara sia una “bravissima ragazza” e anche simpatica. Ma ha potuto notare, in modo evidente, che le piacerebbe parecchio il mondo della televisione. Certo, l’ex corteggiatore ha precisato che già partecipare a un programma TV fa intendere di essere interessati ad apparire di fronte alle telecamere. Ma da parte della Gaudenzi ha visto qualcosa di più particolare:

“C’è una cosa che in particolare non mi piacque: un po’ a mo’ di vanto mi disse un po’ di frequentazioni sue legate a personaggi del mondo dello spettacolo”

Dunque, sembra che nel passato di Sara ci siano delle conoscenze legate a volti noti. Della Cioppa ha aggiunto di non averle chiesto ulteriori dettagli, ma sarebbe stata la stessa tronista a fare “due o tre nomi”, come se volesse sottolineare che questi personaggi fossero appunto famosi. L’ex corteggiatore ha sottolineato:

“Poi io in quel momento ero uscito da poco dal programma, quindi l’ho vissuta come se io in quel momento fossi stato un trofeo, però è stata la mia percezione, non la conosco bene”

Non resta ora che attendere per scoprire come proseguirà questo percorso di Sara come tronista e, soprattutto, chi sceglierà alla fine tra Marco e Jakub.