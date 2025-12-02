Uomini e Donne anticipazioni: Gemma fregata, Sara ‘ruba’ un altro corteggiatore

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne, con la registrazione di oggi, che andrà in onda con le prossime puntate. Gemma Galgani continua a combinare pasticci nel Trono Over, fregandosi da sola. Nel frattempo, ci sono novità per gli altri suoi colleghi, con diverse conoscenze che finiscono al capolinea. Invece, Cristiana vede di nuovo un suo corteggiatore finire alla corte di Sara.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani ci ricasca e resta fregata

La registrazione, secondo quanto riporta Lollo Magazine, è iniziata da Gemma Galgani. Dopo quanto accaduto ieri, la storica dama torinese è caduta di nuovo nello stesso errore. Infatti, ha deciso di rinunciare alla conoscenza con Ciro, convinta che Mario Lenti fosse davvero interessato a riprendere la loro frequentazione. Invece, oggi in studio ha scoperto che il cavaliere è uscito con Maria G. e l’ha anche baciata. Gemma è rimasta delusa, ma probabilmente nessuno le dirà ‘poverina’, in quanto un po’ tutti, come al solito, l’avevano messa in guardia sulla situazione.

Dopo l’uscita di Agnese De Pasquale con Roberto, Federico Mastrostefano va avanti con il suo percorso. Ora sta conoscendo Lucia e Giulia. Ha deciso di chiudere definitivamente con Maria ed Emanuela. Invece, Lucia ha chiuso con Marco. Altri addii nel Trono Over, con Marina che ha chiuso con Egidio e Walter. Al contrario, la dama ha scelto di andare avanti con Giovanni e Marcello.

Anticipazioni Trono Classico: un altro corteggiatore di Cristiana va da Sara

Ancora cambiamenti tra i corteggiatori delle due troniste, che passano dalla corte di Cristiana Anania a quella di Sara Gaudenzi. Questa volta, è toccato a Simona Bonaccorsi, il quale è stato eliminato da Cristiana, che gli ha così permesso di conoscere Sara. Lui stesso aveva rivelato la sua intenzione di prendere un caffè con la Gaudenzi. Nel frattempo, la Anania si è ritrovata ancora nel caos, visto che ha ricevuto una cattiva notizia da Ernesto Passaro.

Quest’ultimo, durante un loro chiarimento, ha ammesso che non sa se le direbbe sì in un’eventuale scelta. Infatti, Ernesto le ha palesato che da parte sua potrebbe arrivare un no. Questa non è la prima volta che un corteggiatore si ritrova a fare questo tipo di ammissioni, nella rabbia. Ma non è comunque da escludere che Ernesto arriverà a dire di no se Cristiana dovesse sceglierlo.