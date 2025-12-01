Uomini e Donne anticipazioni: Mario smascherato! Un medico per Gemma

Nuova registrazione di Uomini e Donne oggi pomeriggio, con Gemma Galgani che è tornata al centro della scena. Tante lacrime per la storica dama torinese. In studio, non si è allarmata solo Tina Cipollari. Nel frattempo, anche gli altri Over sono stati protagonisti di questa nuova registrazione. E, ovviamente, c’è stato spazio anche per i tronisti. In particolare, si è parlato delle due donne, mentre di Ciro Solimeno e Flavio Ubirti ci sarà sicuramente modo di scoprire le novità domani.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma in lacrime, Mario sul filo del rasoio

Secondo quanto riporta Lollo Magazine, la registrazione è iniziata da Gemma Galgani. La storica dama torinese ha deciso di chiudere la conoscenza con Antonio e Roberto. Nel frattempo, per lei è sceso un nuovo cavaliere, Ciro. Gemma ha accettato di conoscerlo e lui, dunque, è rimasto nel parterre. Ma ecco che Mario Lenti l’ha poi invitata a ballare un lento al centro studio. In questa circostanza, la dama è scoppiata a piangere all’improvviso. Pare che i due si siano detti qualcosa che avrebbe portato la Galgani a non riuscire a trattenere le lacrime.

Tina si è subito allarmata e, stranamente, anche Gianni Sperti. La Cipollari, facendo il suo show, è uscita dietro le quinte e ha chiamato il medico, in modo che Gemma venisse da lui visitata. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, un po’ a tutti è apparso come se Mario volesse riavvicinarsi a Gemma con quel gesto. Allo stesso tempo, nessuno sembra credere alla sua buona fede. In particolare, è intervenuta Barbara De Santi, la quale ha confessato in studio che in passato Lenti le avrebbe detto di non voler uscire con la Galgani. La dama ha fatto così intendere che il cavaliere sarebbe poco trasparente. La posizione di Mario pare sia diventata abbastanza complicata nel programma.

Intanto, Federico Mastrostefano sta andando avanti con Emanuela e Lucia. Quest’ultima, invece, chiude con Mauro. Per lei scende un nuovo cavaliere, che si chiama Marco.

Trono Classico anticipazioni: Sara e Cristiana sempre più in difficoltà

Per quanto riguarda i ‘ragazzi’, al centro studio si è seduta Sara Gaudenzi, la quale ha discusso di nuovo con Marco, in modo abbastanza pesante. La tronista in studio ha ribadito di essere stanca di rincorrerlo e di sentirsi dire che per lui questo rappresenta un percorso personale. Ha detto la stessa cosa a Jakub. Alla fine, non ha ballato con nessuno dei due. In studio, era presente anche Raien, un altro suo corteggiatore, che però non ha portato in esterna.

Cristiana Anania, invece, ha portato in esterna Federico, che l’ha raggiunta a Palermo per una sorpresa, ed Ernesto. Ha baciato entrambi e tra i due corteggiatori si è acceso uno scontro in studio. Ernesto è anche uscito dallo studio dopo aver visto il bacio tra la tronista e Federico, il quale è stato attaccato da Tina e Gianni. Cristiana ha rincorso il primo fuori. Flavio e Ciro, che dopo la scorsa registrazione è al centro di varie segnalazioni con le sue corteggiatrici, non sono stati al centro studio.