Uomini e Donne, l’ultima frecciatina di Martina Sebastiani ad Andrea Dal Corso: Teresa? “Fuori non l’avrebbe mai guardata”

AGGIORNAMENTO: Martina Sebastiani ha dichiarato su Instagram che il suo tono era assolutamente ironico, che stava scherzando e che le sue parole su Andrew e Teresa sono state fraintese.

Se c’è una persona poco convinta del percorso di Andrea Dal Corso a Uomini e Donne quella è Martina Sebastiani. L’ex protagonista di Temptation Island, che ha frequentato Andrew dopo il programma, oggi è apparsa molto perplessa nei confronti di Andrea. Martina, durante Non succederà più (trasmissione condotta da Giada Di Miceli su Radio Radio), ha infatti lanciato una chiara frecciatina all’ex tentatore. Quando le è stato chiesto di commentare le ultime scelte di Andrea? Del fatto che abbia deciso di corteggiare Teresa dopo Mara la Sebastiani ha detto: “Lui ora corteggia Teresa, è passato di fiore in fiore, vorrei trovare la sua stessa facilità nel fare conoscenze con altri ragazzi”.

Martina Sebastiani, sempre a Radio Radio, ha avuto anche da ridire sui motivi che avrebbero spinto Andrea Dal Corso a dichiararsi per Teresa Langella. Secondo la ragazza, nello specifico, più che interessato alla tronista Andrew potrebbe essersi fatto influenzare dal contesto. Questo vuol dire ad Andrea importa solo di stare in TV? A questa domanda Martina, senza girarci intorno, ha risposto affermando: “La situazione penso ti faccia prendere e coinvolgere da persone che magari fuori non avresti mai guardato “.

Teresa Langella, durante le ultime registrazioni del Trono Classico, è apparsa molto restia nei confronti dei suoi corteggiatori, tanto che i suoi dubbi, alla fine, l’hanno spinta ad eliminare tutti. Prima che venisse mandato via, però, Andrea Dal Corso aveva speso delle belle parole nei confronti della napoletana. A Uomini e Donne Magazine l’ex tentatore aveva dichiarato: “Teresa mi fa pensare alla famiglia, ha delle radici molto forti. Ritengo che le nostre differenze siano un punto di forza più che un problema”.