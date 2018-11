Uomini e Donne, Andrea Dal Corso parla di Teresa e Mara: le rivelazioni prima di lasciare il Trono Classico

Nella registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne avvenuta ieri, Giovedì 15 Novembre 2018, Andrea Dal Corso è andato via. Il corteggiatore di Teresa ha infatti deciso di eliminarsi a seguito delle dichiarazioni della tronista. Oggi, sul magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi è stata pubblicata un’intervista rilasciata proprio dall’ex tentatore di Temptation Island. Il ragazzo sembrava essere realmente interessato alla giovane napoletana. In ogni caso, le cose non sono andate come sperato. Alla rivista, Dal Corso spiega i motivi che lo hanno spinto a continuare a conoscere la Langella anziché Mara Fasone. A quanto pare, ciò che Andrea ha apprezzato dell’ex tentatrice è proprio la sua spontaneità e la sua voglia di trovare un uomo che la facesse sentire al sicuro.

Nel corso dell’intervista, Andrea ha rivelato più volte di non essere arrivato nello studio di Canale 5 perché in cerca di followers e business. Dal Corso dice di non aver mai avuto intenzione di prendere in giro nessuno, come non ha mai ambito al trono. In ogni caso, il pubblico resta sempre con qualche dubbio. Su Mara Fasone, Dal Corso ha dichiarato di non aver trovato in lei una persona disposta al dialogo e al confronto e di aver invece visto una donna pronta a mettere un muro ogni volta che veniva contraddetta da qualcuno. Al magazine di Uomini e Donne, il corteggiatore ha anche svelato di non essere solo l’uomo ‘giacca e cravatta’ che può sembrare a primo impatto.

Andrea Dal Corso: le dolci parole su Teresa Langella prima dell’eliminazione a Uomini e Donne

Andrea non ha avuto altro che bellissime parole nei confronti di Teresa. “Quando usciamo insieme riesce a farmi smettere di pensare. E per uno come me che non è capace di spegnere i pensieri è davvero importante. Teresa mi fa pensare alla famiglia, ha delle radici molto forti. Ritengo che le nostre differenze siano un punto di forza più che un problema.” Adesso, non ci resta che aspettare un po’ e capire se il giovane tornerà dalla Langella.