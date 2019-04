Uomini e Donne, Francesca Del Taglia parla delle complicazioni post gravidanza: “Non so se dovrò operarmi di nuovo”

Francesca Del Taglia dopo la sua esperienza a Uomini e Donne è oggi molto seguita sui social. Con i suoi follower l’ex corteggiatrice del Trono Classico si intrattiene spesso, condividendo con quest’ultimi pensieri personali, consigli di ogni genere e momenti di vita privata e professionale. Proprio per questo motivo Francesca, pochi minuti fa, ha voluto raccontare quello che le è successo veramente dopo il parto a tutte quelle donne che, su Instagram, le hanno fatto i complimenti per la forma fisica recuperata dopo la gravidanza del secondo figlio. La Del Taglia ha confessato di aver avuto dei danni alla pancia dopo la nascita di Zeno.

La patologia che ha colpito Francesca De Taglia si chiama “Diastasi”. Di cosa si tratta nello specifico? “Sulla pancia mi è rimasto lo scalino, purtroppo non si leva è un effetto che può fare il cesareo. Si chiama diastasi, praticamente succede che l’addominale non si richiude bene e purtroppo a volte escono le ernie. A me è uscita. Non so se mi dovrò operare di nuovo”, ha spiegato la compagna di Eugenio Colombo. Francesca, però, ha dichiarato di non volersi abbattere, ma vuole continuare a pensare positivo. Quel segno, oggi, le ricorda il figlio e questo, alla fine dei conti, vale più di una pancia piatta.

Uomini e Donne, Francesca del Trono Classico dopo il parto si mostra senza filtri sui social: la foto impressiona

Non è la prima volta che Francesca Del Taglia parla dei problemi fisici avuti a seguito della gravidanza. Pochi giorni dopo la nascita di Zeno, per esempio, l’ex volto noto di Uomini e Donne ha mostrato sui social una foto del suo fisico post parto che ha molto impressionato i suoi fan. “Siamo abituate a vedere donne perfette”, aveva scritto allora ““Ho voluto pubblicare questa foto perché è bene che tutti sappiano cos’è davvero un post parto… la verità è questa”.