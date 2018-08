Uomini e Donne, Francesca Del Taglia si mostra in costume dopo il parto (10 e lode): “Avevo mille pensieri, ma…”. Poi arriva il sostegno di Eugenio

Da una parte la gioia immensa della nascita di un figlio, dall’altra il dolore del parto e la paura che quel corpo provato non torni più lo stesso: è il duplice stato d’animo che spesso le madri provano dopo aver dato alla luce i loro frutti d’amore. Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, poche ore dopo il parto e attraverso un post struggente, ha spiegato in maniera dettagliata questo doppio sentimento. Eppure una donna è ancora più donna anche se ‘distrutta sia emotivamente, sia fisicamente’ (usando una sua espressione), anche se non più perfetta. E a proposito di fisici perfetti, lei non si fa alcun problema a mostrarsi in costume a 9 giorni dalla nascita di Zeno. Certo da qualche dubbio è stata sfiorata, ma i dubbi son fatti per essere fugati e quindi…

“Prima di arrivare al mare avevo mille pensieri di come sarei stata in costume”, scrive Francesca nell’ultimo post pubblicato su Instagram, a corredo di un paio di foto in costume in cui tiene in braccio il neonato Zeno. “Oggi invece è stato il mio ultimo pensiero – prosegue – Ero solo felice di essere per la prima volta in quattro in spiaggia con la mia famiglia, quindi posso solo andare fiera della mia pancetta a 9 giorni dal parto. PS: al sole c’è stato 1 minuto, il tempo di fare la foto 🤗”. Immediato è arrivato il sostegno del suo compagno Eugenio Colombo che le ha scritto un amorevole “Sei bellissima amore”.

Uomini e Donne, Francesca Del Taglia: il messaggio lancinante

Francesca, a pochi giorni dal parto, come poc’anzi accennato, ha scritto un messaggio profondo, toccante, a tratti lancinante, addirittura mostrando una foto impressionante del suo fisico. Si è trattato di una riflessione in cui è stata messa da parte la classica retorica del ‘wow, sono felicissima’ e si sono invece toccate le corde, soprattutto quelle spinose, di chi vive nel concreto un parto. Il messaggio, mix di crudezza e tenerezza, è stato apprezzatissimo dai numerosi fan della fidanzata di Eugenio.