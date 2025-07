Uomini E Donne, finita tra Guido e Gloria: lui ignaro, lei sbotta

E’ nuovamente finita la storia tra Gloria Nicoletti e Guido Ricci, nata all’interno del dating show di Canale 5 Uomini E Donne. I due avevano deciso di riprovarci lontano dalle telecamere del programma, tuttavia la loro relazione è giunta al capolinea. Ad annunciare la rottura definitiva è stata la dama con una storia pubblicata sui social, la quale ha scatenato la reazione incredula dei fan della coppia e dello stesso Guido. Il cavaliere, difatti, in un’intervista con Lollo Magazine ha rivelato di non sapere nulla di quanto accaduto e di aver appreso della fine della sua storia con Nicoletti soltanto adesso.

Gloria Nicoletti e Guido Ricci si sono lasciati di nuovo. La storia nata tra i due all’interno del programma Uomini E Donne, difatti, sembrerebbe essere giunta definitivamente al capolinea dopo un tentativo di riprovarci da parte dei due. Ad annunciare la rottura è stata la stessa dama con una storia pubblicata recentemente sul suo profilo Instagram. Nicoletti ha difatti scritto che nonostante i vari tentativi la sua storia con Guido era finita, augurando al cavaliere una buona vita.

Di seguito la storia condivisa da Gloria sul social:

Guido commenta la storia di Gloria

Poco dopo è arrivata la replica di Ricci alla notizia. Intervistato da Lollo Magazine, Guido ha difatti rivelato di aver appreso la rottura soltanto adesso e che non ne sapeva nulla. Il cavaliere ha anche spiegato di essere stato bloccato da Gloria in seguito ad una litigata e di non poter più vedere le sue storie su Instagram. E’ quindi venuto a sapere di quanto scritto dalla donna grazie ad alcuni amici che gli avevano girato la sua storia. Ricci ha infine aggiunto che la fine della relazione non è stata concordata e di tenerci a lei.

La reazione di Gloria all’intervista non ha tardato ad arrivare. L’ex volto di Uomini E Donne ha difatti pubblicato poco fa un’altra storia, attaccando Guido. Nello specifico l’ha accusato di prendere in giro i giornalisti, sottolineando come sapesse benissimo della fine della loro frequentazione. Ha poi chiuso scrivendo di non voler più toccare l’argomento.

Di seguito la storia di Nicoletti sul social: