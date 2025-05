Uomini e Donne, disastro Gloria e Guido: parla la dama, “più rivisto”

Lo studio di Uomini e Donne li accoppia, la vita ‘vera’ quando si spegne la lucina rossa delle telecamere li distrugge. Un copione già visto e rivisto. E che ora sembra ripetersi con Gloria Nicoletti e Guido Ricci. I due protagonisti del Trono Over pochi giorni fa hanno lasciato il programma insieme, affermando di avere il desiderio di conoscersi privatamente. Ma la situazione pare che sia già precipitata. A raccontarlo in esclusiva a Lollo Magazine è stata la stessa ex dama che ha spiegato che non ha più rivisto il cavaliere dopo che c’è stata una lite.

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti rompe il silenzio su Guido Ricci

A far traballare il rapporto è stato un confronto molto acceso nato dopo che Guido ha rivisto in tv un episodio avvenuto in studio a UeD. “Dalle ultime puntate c’erano un po’ di incertezze comportamentali da parte sua. Rivedendo la puntata, sono partiti i rimproveri, che hanno acceso un confronto acceso”, ha raccontato Gloria. La discussione ha lasciato dei pesanti strascichi che hanno incanalato la neonata relazione verso i titoli di coda. C’è stata la rottura definitiva? “Non si capisce bene se lui vuole risolvere o no. Sta di fatto che io non l’ho più rivisto. È rimasta una situazione un po’ in standby”, ha spiegato la Nicoletti.

“Mi sono data un’opportunità. Sono uscita dal programma proprio perché gli ho creduto, anche se dire di essere innamorato dopo due giorni mi è sembrato strano. Le parole contano, ma sono i fatti che parlano… e nei fatti ha fatto ben poco”, ha aggiunto l’ex dama. Parole che lasciano pochi spazi su una eventuale ricucitura. Ma vale sempre il detto mai dire mai. “Devo parlare con lui e chiarire bene tutto”, ha concluso Gloria. A occhio e croce, una situazione simile è alquanto difficile che si risolva. Altrimenti detto c’è la rottura all’orizzonte.

La scelta di Gloria e Guido a UeD

Gloria e Guido hanno deciso di lasciare assieme Uomini e Donne nella puntata del 23 maggio. Una scelta non del tutto convincente, soprattutto per come è maturata e per alcuni atteggiamenti controversi del cavaliere che ha manifestato una gelosia da tenere a bada. In particolare Ricci, dopo aver visto la donna danzare con Francesco, ha iniziato a criticarla. Nicoletti disse di essere intimorita dal comportamento di Guido, parlando di “gelosia estrema” e avanzando l’ipotesi che simili atteggiamenti avrebbero potuto essere un problema serio per il proseguo della conoscenza con il cavaliere.

Nonostante tutto ciò, alla fine decise di salutare il programma con Ricci. Non prima che l’uomo venisse ripreso anche da Maria De Filippi la quale espresse il seguente ragionamento conversando con Guido: “Ti ha detto che va bene, te ne sei accorto? Non puoi vincolare alla tua gelosia la sua scelta di fare un semplice ballo in studio”.